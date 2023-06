El actor John Goodman ha pasado de tener un cuerpo casi de luchador de sumo a perder nada menos que 90 kilos después de una larga lucha contra sus excesos con la comida y la bebida. El protagonista de "El gran Lebowski" llegó a pesar 178 kilos, pero hace unos días sorprendió al mundo al aparecer con una figura esbelta en el 62º Festival de TV de Montecarlo.

Pero no todo sucedió de la noche a la mañana: el veterano artista, de 70 años, tuvo que comprometerse con su viaje de pérdida de peso después de que volviera a ganar peso a principios de la década de 2000. Para ello su entrenador personal usó un método bastante impactante. Antes de regular su dieta y aconsejarle ejercicio físico, decidió que debía concienciarle de la importancia vital de reducir su volumen.

De modo que ni corto ni perezoso Mackie Shilstone, de 72 años, le llevó al cementerio de su localidad de residencia y le obligó a cavar su propia tumba.

Goodman había logrado perder 38 kilos en el año 2005, pero tras la catástrofe del huracán Katrina volvió a ganarlos.

Shilstone explicó al New York Post: "Conozco a John desde hace mucho tiempo, era mi amigo y mi vecino, así que me dije a mí mismo, 'deja que me convierta en actor por un momento'". Pensando de esta manera, decidió que el cementerio era el lugar perfecto para darle un golpe de efecto a su propósito, y le pasó a John una pala antes de llevarlo a una zona del cementerio sin tumbas.

"Hasta que no caves tu tumba, no entenderás lo que significa vivir"

Una vez allí, recuerda, "le dije, 'John, aquí tienes una pala. Me dijiste que ibas a comprometerte de nuevo y seguir este plan'. Quiero que caves tu tumba. Hasta que no caves tu tumba, no entenderás lo que significa vivir'". Shilstone se metió en el personaje de la muerte, aparecido para darle a John "una segunda oportunidad".

Le dijo: "Puedes cavar tu tumba ahora y yo te cubriré y habremos terminado con esto, o puedes usar esta pala y cubrirla y seguir con tu vida y recuperarla".

El entrenador le recordó a John todo lo que podía perder: su esposa e hija, junto con su éxito en Hollywood, advirtiéndole: "No lo vas a lograr. Quiero que cierres los ojos y pienses que nunca podrás decir otra palabra a tu familia. Todo ha terminado. Le he quitado la vida a miles de millones de personas a lo largo del tiempo. Pero te daré una oportunidad más".

Shilstone admite que "atormenta" a John para hacerle perder peso, y parece que ha funcionado.

"Consumía alimentos de manera alcohólica"

El protagonista de "Los Picapiedra" confesó a ABC que "ahora mismo tomaría un puñado de comida y lo llevaría a mi boca. Estaba comiendo todo el tiempo, compulsivamente. Consumía alimentos de manera alcohólica". Cabe recordar que el actor atravesó una fuerte adicción al alcohol, de ahí su comparación.

No obstante, tras un largo camino lleno de retos y el respaldo de su entrenador, la estrella de Hollywood ha logrado superar su problema de peso. El intenso y singular régimen de Shilstone parece haber rendido frutos, ya que Goodman ha logrado mantener su peso bajo control, demostrando que nunca es tarde para adoptar un estilo de vida más saludable.

Dieta mediterránea y una bicicleta elíptica

Mackie Shilstone desarrolló un plan de adelgazamiento para John Goodman basado en una dieta de inspiración mediterránea, es decir, con mucho pescado, verduras, frutas, aceite de oliva y frutos secos. No es una dieta extrema, por tanto, sino centrada en la salud y el bienestar.

Obviamente, lo que marcó la diferencia fueron las cantidades, mucho más pequeñas que en el pasado, y la eliminación de la comida basura que los estadounidenses a menudo ni siquiera están acostumbrados a asimilar como tal, ya que están acostumbrados a comerla todos los días desde que eran niños.

El ejercicio físico lo hizo con una bicicleta elíptica. El resultado final es espectacular.