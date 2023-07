Negro, con leche, blanco, con almendras o incluso con caramelo o galletas. La variedad de chocolates que existe en el mercado es muy amplia. Todos son un gran placer para nuestros sentidos. Sin embargo, no todos son muy recomendables para la salud.

Los expertos afirman que el chocolate negro con un alto porcentaje de cacao es el más saludable. Hoy vamos a analizar lo que le pasa a tu cuerpo si comes chocolate todos los días y los beneficios que este alimento puede tener para tu organismo.

Los beneficios de tomar chocolate a diario

Entre los beneficios de tomar chocolate a diario de forma comedida son varios. A continuación analizamos algunos de los más destacados.

Te aporta mucha energía

El chocolate negro (siempre que tenga al menos un 70% de cacao y no contenga azúcares añadidos) aporta mucha energía y ayuda a activar el metabolismo.

Te hace más feliz

Consumir chocolate puede hacerte más feliz. Y es que este alimento estimula la liberación de endorfinas, las hormonas responsables del placer.

Mejora la salud cardiovascular

El chocolate es rico en antioxidantes por lo que ayuda a cuidar la salud cardiovascular y a mejorar la circulación

Es saciante y ayuda a controlar el peso

El chocolate negro es un alimento rico en fibra por lo que es muy saciante. Así, consumir una pequeña cantidad de chocolate te ayudará a no picar entre horas otros alimentos más calóricos y a controlar tu peso.

Es bueno para la memoria

Consumir una pequeña cantidad de chocolate negro cada día es bueno para la memoria y para la salud del cerebro. Esto es debido a la acción de la teobromina, una sustancia similar a la cafeína que ayuda a estimular el sistema nervioso central.

Aporta vitaminas y minerales a tu dieta

El chocolate contiene una gran cantidad de minerales como fósforo, magnesio, hierro, potasio, calcio, zinc, cobre o manganeso,. También aporta vitaminas A, B1, B2, B3, C, E.

¿Cuánto chocolate se puede comer cada día?

Tomar una pequeña cantidad de chocolate a diario no solo no es malo, sino que puede resultar bueno para la salud. Eso sí, el chocolate debe tener un alto porcentaje de cacao y no contener azúcar.

La cantidad de chocolate diaria recomendada es una o dos onzas, unos 20 gramos.

¿Qué tipo de chocolate es mejor?

El chocolate negro es el más saludable. Debe contener al menos un 70% de cacao y no llevar azúcares añadidos en su composición. En el caso del chocolate con leche, la cantidad de cacao suele ser menor y la de azúcar mayor. El chocolate peor considerado es el blanco ya que tiene mucha azúcar ( el 55% de su composición)y solo un 20% de manteca de cacao.