Santiago Segura ha cambiado radicalmente su físico durante el último año y es algo que no ha pasado desapercibido a nadie. El actor y director decidió cambiar su estilo de vida y seguir una polémica dieta para mejorar tanto su imagen como su calidad de vida. El propio cineasta, orgulloso, mostró su cambio de talla a sus seguidores en Instagram.

"No ha sido fácil", reconoció el propio Santiago Segura en declaraciones a Europa Press. "Es un mundo muy duro de sufrimiento", sentenció. Y reconoció entonces que su sobrepeso le preocupó cuando fue consciente de la cantidad de enfermedades que puede acarrear: "La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe".

Santiago Segura se empleó a fondo y ha podido adelgazar nada menos que 80 kilos. "Llega ese momento temido del año en el que tengo que mirar estas fotos fijamente para alejarme de mi terrible adicción, la invasión de torrijas", escribía en una publicación de Instagram del pasado mes de abril, acompañada de unas imágenes suyas con más peso: "Ni alcohol ni tabaco ni cocaína ni heroína ni crack... Ponme una torrija delante y me vuelvo loco".

El secreto de Santiago Segura para perder peso: el ayuno intermitente

Santiago Segura acudió a El Hormiguero y, entre otros muchos temas, Pablo Motos se mostró impactado por su pérdida de peso y han abordado la cuestión. El director de cine confesó que Leo Harlem le aconsejó sobre el tema y comenzó a leer muchos libros sobre nutrición.

Finalmente, el protagonista de "Torrente" confesó su secreto: "Hago ayunos de 36 horas, algo que no le recomiendo a nadie". Consciente de las críticas que podría acarrear su afirmación, enseguida indicó que esa técnica "le funciona a él", pero hizo hincapié en que "no es recomendable para todo el mundo".

El ayuno intermitente es una dieta muy estricta y quien la siga debe hacerlo asesorado y acompañado por un nutricionista que siga su proceso porque puede acarrear graves problemas para la salud.

Los trucos de los famosos para adelgazar

El caso de Santiago Segura no es el único. Otros famosos también han llamado la atención de sus seguidores por un repentino cambio en su figura. Uno de ellos fue el actor estadounidense Matthew McConaughey que perdió 23 kilos en pocas semanas para interpretar a uno de sus personajes.

Vicky Martín Berrocal también hizo lo propio al perder 18 kilos en 6 meses. La diseñadora fue mostrando sus avances en las redes sociales.

La cantante Rosa López también ha experimentado un cambio radical en su figura tras perder 40 kilos en cinco años.

Jennifer Aniston y Beyoncé son otros de los rostros conocidos que han compartido sus trucos para adelgazar con sus seguidores.