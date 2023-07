La cena es una de las comidas más importantes del día si queremos no engordar. Y es que controlar los que comemos a última hora de la jornada es fundamental para no almacenar calorías y grasas que difícilmente podremos quemar durante la noche. Por esta razón hay una lista de alimentos especialmente indicados para comer por la noche y otra de aquellos que debes evitar si no quieres coger peso. A continuación te contamos qué comer por la noche para no engordar.

Qué alimentos comer por la noche para no engordar Entre los alimentos que los expertos recomiendan comer por la noche para no engordar vamos a destacar cinco. ¿Es bueno comer huevos todos los días? Huevos cocidos El huevo es un alimento ideal para tomar por la noche ya que aporta proteínas y aminoácidos esenciales. También es saciante y perfecto para una cena ligera y nutritiva. Sin embargo, hay que evitar cocinarlo de forma pesada o muy condimentada, por lo que comerlo simplemente cocido es la mejor opción. Pescado a la plancha Tomar pescado para cenar dos o tres veces por semana es muy recomendable y te ayudará a controlar el peso siempre y cuando se cocine a la plancha o cocido. Evita las salsas y los pescados fritos o demasiado condimentados. Humus con verduras crudas El humus es un alimento bastante calórico por lo que hay que consumirlo con moderación. Sin embargo es saciante y rico en vitamina B6, fundamental para producir melatonina y ayudarte a descansar mejor por la noche. Para acompañarlo opta por palitos de verduras crudas como zanahoria, pepino o apio. Nueces Las nueces también son alimentos con muchas calorías pero consumir un pequeño puñado de estos frutos secos por la noche puede ayudarte a controlar el peso. La razón es que son muy saciantes y también te ayudan con la producción de melatonina. Yogur desnatado natural El yogur es otro de los alimentos más recomendados para tomar por la noche. Eso sí, debe ser desnatado. Puedes acompañarlo con avena o con el puñado de nueces del que hablábamos anteriormente, de forma que sea más saciante aún. Tomar este alimento por la noche ayudar a proteger tu flora intestinal y también a dormir. Puedes tomarlo como postre en la cena o unos 15 minutos antes de irte a la cama. La dieta del yogur, el régimen para adelgazar rápidamente y fortalecer tus huesos Los alimentos que debes evitar por la noche Del mismo modo que hay alimentos recomendados para tomar por la noche, también hay otros que deberías evitar si no quieres engordar. Entre estos últimos destacan los fritos, los embutidos, los quesos curados, las carnes rojas y la bollería. Lista de alimentos que engordan muchísimo si los comes por la noche Todos estos productos cargarán tu organismo de grasas y calorías muy difíciles de consumir durante las siguientes horas y que a la larga te harán ganar peso.