Rebeca Rico no cree en las dietas milagro, pero sí en el "milagro" de poder cambiar tu vida y tu cuerpo con su receta nada mágica. Y es que esta dietista y entrenadora catalana emprendió en 2017 un camino que cinco años después dio sus frutos. Ejercicio físico, buena alimentación y, sobre todo, constancia. No hay más.

Tal y como explica en sus redes sociales, "uno comienza por cambiar su físico y le cambia la vida". Y rápidamente aclara que no ha sido un cambio en tres meses, un año con una pastilla milagrosa. Nada de eso: en su caso, 5 años. Lo ilustra con dos combos de imagen de cómo estaba en 2017 y en 2022:

"Mi mayor suerte es que jamás tuve prisa. Jamás me marqué un tiempo determinado, no le puse 'fecha' de entrega a este proyecto que soy yo misma", expone en la publicación.

"Sencillamente comencé, me permití ir dando pasos progresivamente, aprender, equivocarme… y aquí estoy, disfrutando de lo construido, un estilo de vida con el que me siento feliz, activa, cómoda y más fuerte que nunca", añade la catalana, quien anima a todo el mundo a seguir sus pasos: "¡Dale! No te lo pienses más. De aquí a un mes, a un año, no te imaginas lo orgullos@ que estarás de ti".

Su receta para tener un cuerpo 10

Como decíamos al principio, no es ninguna fórmula mágica ni ninguna dieta especial de las que surgen cada día en las redes sociales apadrinadas por la famosa o famoso de turno. Solo tiene tres pilares:

🥑 Buena alimentación, siempre adaptada a la necesidad que tengas en cada momento. 🏋🏼‍♀️ Entrenar duro, sin miedo a mover peso, aprendiendo la técnica de cada ejercicio, poco a poco. 🔥 Constancia, disciplina y esfuerzo.

"Alucino con que esto esté en España y la gente no lo valore como se merece"

La influencer ha pasado este verano unos días en la provincia, recorriendo distintos puntos de la Costa Blanca. Rebeca Rico ha disfrutado de amistades, playa y mar en Xàbia, en Benissa, en Altea, en Calp...

"Alucino con que esto esté en territorio nacional y la gente no lo valore como se merece", señala en una publicación en Instagram, mientras que en otra abunda en que "tenemos unas maravillas en España que no somos conscientes".