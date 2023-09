Seguro que estás pensando "ya no vamos a poder comer ni ensalada". Esta reflexión es muy típica cada vez que un nuevo estudio, análisis y reflexión desmonta algunas de las creencias que tenemos más arraigadas sobre los estilos de vida correctos o saludables.

Pero, por suerte, la sociedad avanza y cada vez vamos creciendo más y mejor como sociedad para identificar qué es lo que realmente le hace bien tanto a nuestra salud física como mental. Para enfrentarnos a estos nuevos descubrimientos y cambios, lo ideal es que tengamos una mente abierta a dudar y aprender: a cuestionar los saberes "de toda la vida" y a incorporar las enseñanzas que puedan llegar de desmontarlos.

La comida es uno de esos aspectos que parecen intocables y con los que cuesta mucho desmontar algunos mitos. Un ejemplo claro de esto es la dieta vegetariana: por un lado, cuesta hacer ver a las personas lo positivo que resulta reducir el consumo de carne tanto para nuestra dieta como para el medio ambiente y, por otro, resulta difícil desmontar algunas creencias hacia las personas que han decidido adoptar una dieta plant based.

Lo mismo sucedía hace algunos años con la carne roja, cuando en 2015 la Organización Mundial de la Salud declaraba que las salchichas, hamburguesas y otros productos cárnicos procesados son "carcinógenos para los humanos".

En esta ocasión, cuando hablamos de la ensalada, no llegará la sangre al río y desde luego no estamos hablando del mismo peligro para la salud. Pero no conviene confiarse: cuando pensamos en este tipo de plato, nos viene a la cabeza la opción más saludable posible: verduras, AOVE y algún que otro fruto seco.

Pero, seamos realistas, ¿cuántas veces comemos una ensalada que cumpla solo estas características? Si la armamos en nuestra propia casa, es posible. El problema llega realmente cuando nos acercamos a la sección de platos preparados del supermercado y seleccionamos una de las ensaladas que ya vienen preparadas.

Las ensaladas preparadas del supermercado parecen la opción ideal para el típico día que te tienes que quedar a comer en el trabajo o para esos días de playa en los que no te apetece hacerte un bocadillo. Pero estos productos esconden algunos ingredientes nada saludables que las marcas incluyen para hacerlos más apetecibles: hablamos del queso curado o de cabra, de los picatostes o los trocitos de bacon que vienen en ellas. En estas alternativas, también hay que echarle mucho el ojo a las que incluyen una base de pasta con la lechuga o a la composición de los aliños.

En cualquier caso, los médicos piden que tengamos muy presente una premisa: y es que la dieta más saludable no es aquella que incorpora productos más 'light', '0,0' o color verde, sino la más consciente.