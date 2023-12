La dieta flexitariana es un estilo de alimentación que combina la flexibilidad con el vegetarianismo. El término "flexitariano" proviene de una fusión de las palabras "flexible" y "vegetariano". Esta dieta se centra en alimentos de origen vegetal, pero permite ocasionalmente el consumo de carne y otros productos animales. Es una opción popular para aquellos que desean reducir su consumo de carne sin eliminarla por completo de su dieta.

Como siempre te decimos antes de seguir cualquier dieta o régimen debes consultar con un especialista en nutrición, que sabrá qué pautas le vienen mejor a tu cuerpo y qué debes o no comer.

La dieta flexitariana se basa en los siguientes principios:

Predominio de alimentos vegetales. Frutas, verduras, legumbres, granos integrales y semillas son los pilares de esta dieta.

Frutas, verduras, legumbres, granos integrales y semillas son los pilares de esta dieta. Consumo moderado de carne. La carne no está completamente excluida, pero se consume en cantidades menores y con menos frecuencia.

La carne no está completamente excluida, pero se consume en cantidades menores y con menos frecuencia. Productos animales opcionales. Productos como huevos, lácteos y miel pueden incluirse según las preferencias personales.

Productos como huevos, lácteos y miel pueden incluirse según las preferencias personales. Alimentos mínimamente procesados. Se enfatiza en el consumo de alimentos en su estado más natural posible.

Se enfatiza en el consumo de alimentos en su estado más natural posible. Sostenibilidad y salud. Se promueve la elección de productos orgánicos, locales y sostenibles.

Para adoptar una dieta flexitariana, se recomienda reducir gradualmente el consumo de carne. Para hacerlo puedes empezar por designar ciertos días de la semana como "sin carne" y durante esos días abstenerte de comer este tipo de alimentos. Una vez que lo consigas puedes aumentar el tiempo progresivamente.

También puedes explorar fuentes alternativas de proteína e incorporar legumbres, tofu, tempeh, y frutos secos para obtener estos nutrientes. Igualmente puedes experimentar con recetas vegetarianas donde seguro que descubres platos muy sabrosos que hasta ahora no formaban parte de tu día a día.

Por último, es fundamental escuchar al cuerpo y ajustar la dieta según las necesidades y respuestas del mismo. Conocerse y escucharse para saber qué nos hace falta o qué queremos en cada momento sabiendo identificar los distintos tipos de hambre.

Varias celebridades han adoptado la dieta flexitariana, atraídas por sus beneficios para la salud y el medio ambiente. Algunos ejemplos incluyen a Gwyneth Paltrow y Michael Pollan, quien popularizó el término "Eat food, not too much, mostly plants" (Come alimentos, no demasiado, mayormente plantas) o el cantante español Álvaro Soler.

Dieta flexitariana: ¿alimentos prohibidos?

No hay alimentos estrictamente prohibidos en la dieta flexitariana, pero se recomienda limitar:

Carnes rojas y procesadas. Consumirlas ocasionalmente y en porciones pequeñas.

Alimentos altamente procesados. Evitar comidas rápidas, snacks procesados, y dulces artificiales.

Grasas saturadas y trans. Reducir la ingesta de grasas no saludables.

Menú semanal flexitariano

Aquí te proponemos un menú que se adaptaría a las directrices de esta dieta flexitariana.

Lunes (Día sin carne):

Desayuno: Avena con frutas y nueces.

Almuerzo: Ensalada de quinoa con verduras asadas.

Cena: Curry de garbanzos con arroz integral.

Martes:

Desayuno: Yogur con granola y bayas.

Almuerzo: Wrap de hummus y vegetales.

Cena: Pollo asado con brócoli y batatas.

Miércoles (Día sin Carne):

Desayuno: Smoothie de espinacas, plátano y almendras.

Almuerzo: Buddha bowl con tofu, verduras, y aguacate.

Cena: Pasta integral con salsa de tomate y berenjenas.

Jueves:

Desayuno: Tostadas de aguacate con huevo escalfado.

Almuerzo: Ensalada de lentejas con tomate y pepino.

Cena: Filete de salmón con ensalada de rúcula.

Viernes (Día sin Carne):

Desayuno: Pan integral con mantequilla de almendra y plátano.

Almuerzo: Sopa de lentejas con espinacas.

Cena: Pizza vegetariana con base de coliflor.

Sábado:

Desayuno: Huevos revueltos con espinacas y tomate.

Almuerzo: Ensalada de pollo con aguacate y nueces.

Cena: Tacos de pescado con salsa de mango

Por último, recuerda en consultar con un especialista en nutrición antes de realizar cualquier dieta.