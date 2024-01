Cuando te propopones perder peso la dieta y el ejercicio físico son las claves. Sin embargo, hay momentos en que a pesar de hacer esas dos cosas no consigues bajar de peso. Entonces surge la duda de si estás haciendo algo mal. A continuación te contamos cuáles son los errores más comunes que cometemos cuando queremos adelgazar y cómo puedes ponerle remedio.

¿Por qué no adelgazas aunque hagas ejercicio?

Si estás buscando la razón por la que no pierdes peso a pesar de realizar mucho ejercicio, a continuación te damos algunos de los motivos mas comunes.

1. Balance calórico:

La pérdida de peso se logra cuando consumes menos calorías de las que gastas. A veces, incluso haciendo ejercicio, se puede comer más de lo necesario, compensando las calorías quemadas.

2. Tipo de ejercicio:

No todos los ejercicios tienen el mismo efecto en la pérdida de peso. La combinación de cardio y entrenamiento de fuerza suele ser más efectiva. Si solo te enfocas en un tipo de ejercicio (como solo cardio o solo pesas), podrías no estar maximizando la quema de grasa.

3. Metabolismo y adaptación aorporal:

Tu cuerpo se adapta al ejercicio, volviéndose más eficiente y quemando menos calorías por la misma actividad. Si no aumentas la intensidad o cambias tu rutina, podrías estancarte.

4. Alimentación y nutrición:

No solo importa cuánto comes, sino qué comes. Alimentos nutritivos y balanceados son fundamentales. Incluso comiendo cantidades adecuadas, elegir alimentos con alta densidad calórica y baja nutrición puede impedir la pérdida de peso.

5. Descanso y recuperación:

La falta de sueño puede afectar tus hormonas y aumentar la sensación de hambre. No descansar lo suficiente puede llevar a un círculo vicioso de fatiga y malas decisiones alimentarias.

6. Factores Hormonales y de Salud:

Algunas condiciones médicas o desequilibrios hormonales pueden afectar el peso. Un posible error sería no considerar factores de salud subyacentes.

Consejos para perder peso de verdad

Registra tu ingesta y ejercicio: Lleva un diario de alimentos y actividad física para tener un control más preciso. Varía tus rutinas de ejercicio: Alterna entre diferentes tipos de ejercicio y aumenta la intensidad gradualmente. Revisa tu dieta: Considera hablar con un nutricionista para asegurarte de que tu alimentación sea la adecuada para tus objetivos. Prioriza el descanso: Asegúrate de dormir lo suficiente cada noche. Consulta con un profesional de la salud: Si tienes dudas sobre tu salud o si existe alguna condición que pueda afectar tu peso, es importante buscar asesoramiento médico.

Perder peso puede ser un proceso complejo que va más allá del simple ejercicio. Requiere un enfoque holístico que considere la dieta, el tipo de ejercicio, el descanso y la salud general. Al realizar ajustes en estas áreas, podrás avanzar hacia tus objetivos de manera más efectiva.