Comenzar el día con un vaso de agua tibia mezclada con zumo de limón se ha convertido en una tendencia popular, promovida ampliamente en las redes sociales debido a sus presuntos beneficios para la salud. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? A continuación, exploraremos lo que la ciencia dice sobre esta práctica, desmontando mitos y destacando los verdaderos beneficios de esta bebida.

El limón es un alimento rico en nutrientes, destacando su alto contenido en vitamina C, antioxidantes y flavonoides, que tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Pero los entusiastas de esta bebida supuestamente detox van mucho más allá. La realidad es que los expertos en nutrición reconocen ciertos beneficios a esta práctica pero también desmontan algunos mitos.

¿Quema grasa el zumo de limón?

A pesar de que el agua con limón posee propiedades antioxidantes, el concepto de "desintoxicación" ligado a esta bebida carece de fundamento científico. Ademas, en cuanto a la quema de grasas, la vitamina C puede influir en la oxidación de grasas durante el ejercicio, pero el impacto del agua con limón en la pérdida de peso es mínimo y no reemplaza una dieta balanceada y ejercicio regular. Por último, y en contra de lo que cree la mayoría, el agua con limón no altera significativamente el equilibrio ácido-base del cuerpo, que es estrictamente regulado por los riñones.

Beneficios del limón comprobados científicamente:

La acidez del limón puede mejorar la producción de enzimas digestivas, facilitando la digestión de alimentos. El zumo de limón incrementa la sensación de saciedad y puede reducir la respuesta glucémica postprandial. Además, gracias a su contenido de vitamina C, contribuye a un aumento de energía y fortalece el sistema inmunológico.

Por otro lado, la vitamina C es crucial en la síntesis de colágeno, esencial para la salud de la piel, huesos y vasos sanguíneos. También es rica en antioxidantes y flavonoides, compuestos que combaten los radicales libres y reducen el estrés oxidativo. Por último, el agua con limón es una opción refrescante que ayuda a mejorar la ingesta de líquidos y la hidratación general del cuerpo.

Riesgos y consideraciones

Aunque en general es seguro consumir agua con limón en ayunas, hacerlo en exceso puede conllevar ciertos problemas como erosión dental, problemas de acidez o incluso interacción con ciertos alimentos.