¿Conoces la diferencia entre probióticos y prebióticos? Esto es lo que debes saber.

En el ámbito de la salud y la nutrición, los términos probióticos y prebióticos son cada vez más comunes. Sin embargo, a pesar de su creciente popularidad, muchas personas no entienden completamente qué son, cómo funcionan y en qué se diferencian.

A continuación te aclaramos estas dudas y proporcionar una comprensión más profunda sobre estos importantes componentes de nuestra dieta.

¿Qué son los probióticos?

Los probióticos son microorganismos vivos que, cuando se consumen en cantidades adecuadas, ofrecen beneficios para la salud. Comúnmente se encuentran en alimentos fermentados como el yogur, el kéfir, el chucrut, y los encurtidos, así como en suplementos dietéticos. Estos microorganismos, principalmente bacterias beneficiosas, ayudan a mantener el equilibrio de la microbiota intestinal, el conjunto de microorganismos que habitan en nuestro tracto digestivo.

Alimentos probióticos.

El beneficio principal de los probióticos radica en su capacidad para mejorar la salud intestinal. Ayudan a prevenir y tratar diarreas, especialmente las asociadas al uso de antibióticos que pueden alterar la flora intestinal. También se ha demostrado que los probióticos pueden mejorar los síntomas del síndrome del intestino irritable (SII) y de otras afecciones gastrointestinales, además de fortalecer el sistema inmunológico.

¿Qué son los prebióticos?

Por otro lado, los prebióticos no son microorganismos vivos, sino tipos de fibra no digerible que sirven como alimento para los probióticos. Estos compuestos se encuentran en una variedad de alimentos, incluyendo el ajo, la cebolla, los plátanos, los espárragos, y los granos integrales. Al alimentar a las bacterias beneficiosas en el intestino, los prebióticos ayudan a mantener un ambiente saludable y equilibrado para la microbiota intestinal.

Los 5 alimentos con más prebióticos: Para que sirven y en qué se diferencian de los probióticos

Los prebióticos favorecen el crecimiento y la actividad de bacterias beneficiosas específicas, como los bifidobacterias y lactobacilos, lo que puede tener efectos positivos en la salud digestiva y general. Entre los beneficios potenciales de los prebióticos se encuentran la mejora de la absorción de minerales como el calcio, la promoción de la salud ósea, y la posible reducción del riesgo de algunas enfermedades crónicas.

Diferencias clave entre probióticos y prebióticos

La principal diferencia entre probióticos y prebióticos es su naturaleza y función en el cuerpo. Mientras que los probióticos son microorganismos vivos que colonizan el intestino y ofrecen beneficios directos, los prebióticos son fibras que sirven como alimento para estos microorganismos, estimulando su crecimiento y actividad. En otras palabras, los probióticos son los habitantes del intestino, y los prebióticos son el alimento que estos habitantes necesitan para prosperar.

Además, los probióticos deben sobrevivir a la acidez del estómago y llegar al intestino en una cantidad suficiente para ser efectivos, lo que no siempre es fácil de lograr. Los prebióticos, al ser fibras, no tienen este desafío, y su eficacia no depende de la cantidad de microorganismos vivos que lleguen al intestino.

Beneficios combinados: Sinergia entre probióticos y prebióticos

El consumo combinado de probióticos y prebióticos puede ofrecer beneficios adicionales, un concepto conocido como simbióticos. Al combinar ambos, se proporciona tanto los microorganismos beneficiosos como el alimento que necesitan para crecer y colonizar eficazmente el intestino. Esto puede potenciar los efectos positivos en la salud intestinal y general.

Por ejemplo, un suplemento simbiótico podría contener tanto una cepa de probióticos específicos como fibras prebióticas que apoyen su crecimiento. Esta combinación puede ser especialmente útil para personas con desequilibrios en su microbiota intestinal o aquellas que buscan maximizar los beneficios de los probióticos.

Cómo incorporar probióticos y prebióticos en la dieta

Incorporar probióticos y prebióticos en la dieta no tiene por qué ser complicado. Para obtener probióticos, se pueden consumir alimentos fermentados regularmente. El yogur con cultivos vivos, el kéfir, el miso, el tempeh y los encurtidos no pasteurizados son excelentes fuentes. Además, los suplementos de probióticos pueden ser una opción conveniente para asegurar una ingesta adecuada.

Para los prebióticos, una dieta rica en fibra es clave. Alimentos como el ajo, las cebollas, los plátanos, los espárragos, la avena y los granos integrales deben ser consumidos con regularidad. Estos alimentos no solo promueven una microbiota intestinal saludable, sino que también aportan otros nutrientes esenciales para la salud general.

Aunque tanto los probióticos como los prebióticos son generalmente seguros para la mayoría de las personas, es importante tener en cuenta algunas precauciones. Las personas con sistemas inmunológicos comprometidos o con problemas de salud graves deben consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier suplemento de probióticos. Además, algunos pueden experimentar efectos secundarios leves como gases o hinchazón al comenzar a consumir prebióticos en grandes cantidades, por lo que se recomienda aumentar la ingesta gradualmente.

Comprender la diferencia entre probióticos y prebióticos es fundamental para aprovechar al máximo sus beneficios para la salud. Mientras los probióticos introducen bacterias beneficiosas en el intestino, los prebióticos proporcionan el alimento necesario para que estas bacterias prosperen. Juntos, pueden desempeñar un papel crucial en la promoción de una microbiota intestinal saludable, mejorar la digestión, y apoyar el sistema inmunológico. Incorporar ambos en la dieta a través de alimentos naturales o suplementos puede ser una estrategia eficaz para mejorar la salud y el bienestar general.

