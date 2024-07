¿Eres diabético? Este es el superalimento que mejor sustituye al azúcar

La diabetes es una de las enfermedades no contagiosas más comunes alrededor del mundo. De hecho, según la Sociedad Española de Diabetes, España se encuentra en el segundo lugar de los países europeos donde hay más personas que padecen esta dolencia, que afecta a uno de cada siete adultos en nuestro país. La diabetes consiste básicamente en unos altos niveles de azúcar en la sangre y, por ese motivo, la reducción del consumo de este alimento es esencial para controlar y prevenir dicha enfermedad.

Además, según informa el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja una ingesta diaria de 25 gramos de este alimento. Este hecho es especialmente difícil teniendo en cuenta que, según el organismo, la mayoría de azúcares que consumimos actualmente se encuentran ocultos en alimentos elaborados que ni siquiera son dulces.

Por este motivo, os mostramos un superalimento (alimento de gran beneficio para la salud humana) que resulta la alternativa perfecta para los amantes del azúcar: el azúcar de coco.

Natural y con beneficios múltiples

Tal y como indican los expertos, se trata de un producto alimenticio que actúa como endulzante "sano y natural". El azúcar de coco nace, tal y como su nombre indica, de las flores de la palmera cocotera, que una vez ve su humedad evaporada mediante fuego, cambia de color hasta que constituye una substancia "densa y marrón". Una vez adquiere esta tonalidad se cristaliza y se transforma en el producto final, explica la web farmacia.bio, especializada en medicina natural.

Este producto ha sido empleado durante mucho tiempo en la cocina asiática, y es precisamente ahora cuando empieza a ser popular en occidente por sus múltiples propiedades para la salud.

Uno de sus muchos beneficios es que tiene un bajo índice de glucosa, lo que básicamente ayuda a que el azúcar en la sangre no se eleve en grandes cantidades. Dicha propiedad hace de esta una opción perfecta para los diabéticos, aunque hay que tener en cuenta que los excesos no son buenos, por lo que no se debe abusar de él.

Otra de las características de este 'natural azúcar' es que cuenta con nutrientes esenciales, como el hierro, el potasio o el magnesio. Además, aunque los carbohidratos siguen estando presentes en este alimento, lo hacen en menor medida, ya que se compone de un 80% de agua, un 15% de azúcar y finalmente un 5% de minerales.

Asimismo, entre sus múltiples beneficios se encuentra el fomento del crecimiento de los huesos y músculos, mantiene el sistema nervioso en calma, reduce la hipertensión y favorece el flujo de la sangre.

Si tu nivel de azúcar cuelga de un hilo, ahora conoces una alternativa mucho más natural que te permitirá pone un punto dulce a la vida, eso sí, sin pasarse.