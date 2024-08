Un nutricionista desvela qué es lo primero que le quita a los pacientes que quieren adelgazar

El zumo es uno de los imprescindibles en muchos desayunos. Más concretamente el zumo de naranja. Y es que las naranjas tienen muy bajo índice glucémico, lo que ayuda al organismo a empezar el día con energía.

Son muchas las personas que optan por los zumos naturales para sustituir el consumo de frutas enteras, pero algunos nutricionistas aseguran que nos es una opción del todo recomendable. No es que tomar un zumo de naranja natural por la mañana engorde, pero tiene un alto índice glucémico.

Si a tomar un zumo por la mañana le suma el resto de alimentos que se consumen normalmente en el desayuno como unas tostadas con jamón o huevos, serían demasiadas calorías para una persona promedio que pasará muchas horas sentada en la oficina. Por eso se recomienda consumir una pieza de fruta entera, ya que una sola unidad, proporciona más saciedad.

Que no sea la opción más recomendada no significa que el zumo natural no tenga beneficios. Si no se está a dieta estricta para bajar peso, es una buena alternativa para aportar energía al organismo que luego será utilizada a lo largo del día. Pero lo ideal es que los zumos naturales no sean la única forma de consumir fruta, dado que tomando la fruta entera nos beneficiamos mucho más de todo lo bueno que tiene.