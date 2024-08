Estos son los riesgos que corren los jóvenes al salir de fiesta

Salir de fiesta es una práctica común entre los más jóvenes. Si abusas de la bebida cuando sales el día siguiente llegan los arrepentimientos y el mal estar en todo el cuerpo.

La presión social está presente entre la juventud a la hora de salir de fiesta, ya que si no bebes o no quieres salir la persona que quiere llevar a cabo esa acción se siente presionado por su alrededor para hacer algo que realmente no quiere.

La bebida alcohólica más calórica

Las bebidas fermentadas siempre son más recomendables que los destilados. Esto se debe a que los cocteles o las mezclas de alcohol con refrescos están compuestos por una mayor cantidad de azúcar. Primero porque la bebida en sí ya contienen luego porque se están combinando con otras bebidas que también contienen grandes niveles de esta sustancia.

¿Cómo hacer frente a la resaca?

Si has abusado de bebidas alcohólicas como vino, cerveza o mezcla de alcohol con refrescos lo más probable es que cuando te despiertes no te encuentres bien. Pasas uno de los peores días de tu vida y te juras que no volverás a beber, pero sabes que esa promesa no se va a cumplir. La resaca es el peor enemigo de los jóvenes, ¿cómo se puede evitar?

Comer antes de beber. Tu cuerpo absorberá el alcohol con más lentitud. Los alimentos como el aceite o la leche son grandes aliados para evitar las resaca, ambos ayudan a asimilar las bebidas más despacio. Beber con moderación. No debes abusar de estas bebidas, son perjudiciales para la salud. Dependiendo de la edad puedes consumir en mayor o menor medida pero nunca excederse. Estos líquidos y sus mezclas contienen una gran cantidad de componentes poco saludables. Tomar agua entre las bebidas alcohólicas. Esto te ayudará a mantenerte hidratado, ya que la función que tiene el alcohol en tu cuerpo es deshidratarte. También te ayudará a saciarte y así ingerirás menos cantidad de alcohol. No fumar. Combinar la nicotina con licores ayuda incrementar la resaca. Esto se debe a los efectos sobre ciertos neurotransmisores en el cerebro. No tomar medicamentos para combatir a la resaca. Esto está totalmente prohibido, ya que puede dañar tu hígado. Es recomendable utilizar protectores de estómago si se va a salir de fiesta.

Nunca pierdas de vista tu vaso

Si este verano vas a viajar ya sea por España o por el mundo y además llevas idea de salir para conocer ambientes distintos a los que estas acostumbradas es recomendable no quitar el ojo a tu bebida.

El consumo de drogas está cada día más presente. Asimismo, si tienes un descuido es probable que alguien acabe introduciendo alguna sustancia nociva en tu bebida y tu noche puede acabar con un final trágico. Si te ofrecen vasos de desconocidos niégate, nunca sabes qué puede haber dentro.

✈️ ¿Viajas al extranjero este verano?



⚠️ Si vas a salir de fiesta, no pierdas de vista tu bebida.

#ViajaSeguro y #ViajaInformado.



ℹ️ Consulta las recomendaciones de viaje para cada país en https://t.co/TzDbl7tozU pic.twitter.com/R1LhsKtc7M — Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación (@MAECgob) July 18, 2024

El Ministerio de Asuntos Exteriores informa de las recomendaciones para viajar a los países tanto de la Unión Europea como fuera de ella.