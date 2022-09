Si tras la vuelta de las vacaciones te has propuesto hacer ejercicio pero entre semana no encuentras tiempo, el fin de semana es el momento ideal para intentarlo. Elige algún tipo de actividad que te resulte divertida y motivadora para que tus buenas intenciones no se diluyan rápidamente. Vamos a contarte algunas propuestas de ejercicios para realizar en fin de semana tanto en solitario como en pareja o con amigos. Si eres constante pronto comenzarás a ver los resultados.