Cuando nos proponemos ponernos en forma y mejorar nuestra condición física suele surgir una duda: ¿cuánto tiempo es necesario entrenar cada semana para comenzar a notar los resultados?. Pues bien, no hay una respuesta única.

El número de días que debemos emplear cada semana para hacer ejercicio y que los resultados comiencen a ser visibles en nuestro cuerpo depende de varios factores. Vamos a analizar cada uno de ellos para que sepas cuál es tu caso y cuánto tiempo debes esperar para ver el resultado de tu esfuerzo en el gimnasio.

¿Es bueno entrenar todos los días?

Aunque lleves mucho tiempo ya entrenando y tengas la visita al gimnasio muy asimilada en tus rutinas debes saber que entrenar todos los días no es bueno. Tan importante como realizar ejercicio es dejar que los músculos descansen. Si haces deporte todos los días no dejarás que tu cuerpo asimile bien el ejercicio y los resultados no serán tan favorables como si introduces algún día de descanso en tus rutinas de entrenamiento.

Si tienes un buen nivel de entrenamiento y llevas mucho tiempo practicando deporte puedes dedicar hasta 6 días a la semana a practicar diferentes tipos de ejercicios alternando los días que dedicas a ejercitar el tren inferior y el tren superior.

¿Cuántos días hay que entrenar al principio?

Si eres nuevo en el arte de practicar deporte debes ir poco a poco. De nada servirá que te machaques los primeros días en el gimnasio si abandonas a las dos semanas.

Lo ideal es comenzar a entrenar dos días por semana. Elige el deporte que mejor se adapte a tus gustos y necesidades. Por ejemplo, si te encanta la naturaleza prueba con realizar caminatas por el campo durante el fin de semana. Es una forma perfecta de ir habituando tu cuerpo al ejercicio y no desmotivarte. Según vayas notando que tus músculos se acostumbran al deporte mete un día más de entrenamiento en tus rutinas. También es conveniente que vayas aumentando la intensidad del ejercicio poco a poco.

Cuatro días de entrenamiento para estar en forma

Si tu nivel ya es avanzado puedes aumentar hasta 4 días tus entrenamientos semanales combinando los diferentes grupos musculares cada día. Es decir si un día entrenas los brazos al día siguiente entrena las piernas o los glúteos y deja que tus brazos descansen.

En definitiva, no hay un número exacto de días para entrenar. También dependerá de la intensidad con la que realices los ejercicios. A mayor intensidad, menos días de entrenamiento serán necesarios para obtener los mismos resultados.