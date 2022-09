Los expertos no paran de repetirlo: hacer algún tipo de deporte es bueno para la salud. Si con la llegada del otoño tú también te has propuesto ponerte en forma y dedicarle unas horas a la semana al entrenamiento pero necesitas un extra de motivación para levantarte del sofá e ir al gimnasio no te preocupes. Tenemos la solución perfecta para ti. Se trata de una motivación bastante curiosa: el chocolate. Sí, como lo lees. El chocolate puede ayudarte en tu entrenamiento diario. Vamos a explicarte cómo.

Cómo puede el chocolate ayudarte en tus entrenamientos diarios En ocasiones comenzamos a hacer deporte muy motivados pero a las pocas semanas vamos perdiendo ese ímpetu inicial y nos aburrimos. Esta sensación puede acabar en el abandono del entrenamiento. Uno de los principales beneficios que obtenemos al hacer deporte es la descarga de endorfinas, lo que supone una motivación extra. Sin embargo, hay ocasiones en las que esta motivación no es suficiente y necesitamos algún suplemento. Y el suplemento ideal es el chocolate. Si después de realizar nuestro entrenamiento diario nos "regalamos" un trocito de chocolate nuestro cerebro asociará esta sensación placentera a la realización del deporte. Así, si sabes que después de ir al gimnasio te espera en casa una ración pequeña de chocolate seguro que te animas más a ir a hacer gimnasia. De esta forma, lo que en principio comienza como un hecho aislado se convertirá en rutina y no nos costará tanto esfuerzo ir al gimnasio cada día. Perder peso a partir de los 40: este es el ejercicio perfecto que puedes hacer sin salir de casa El mejor chocolate para tomar después de hacer deporte La mayoría de los chocolates que podemos encontrar en el mercado contienen una gran cantidad de azúcar y de carbohidratos. Tomar una pequeña porción de chocolate tras realizar deporte puede servirnos para recuperar energías después del entrenamiento. Sin embargo, lo más recomendable es tomar chocolate negro que contenta al menos un 70% de cacao. Este tipo de chocolate contiene menos azúcar y más vitaminas y proteínas. En resumen, es mucho más saludable que otros tipos de chocolate. Te puede interesar: Fitness ¿Cuánto hay que correr para adelgazar de forma saludable? Fitness Los alimentos que debes comer antes de ir al gimnasio para que el ejercicio resulte más efectivo Fitness ¿Es bueno hacer ejercicio con agujetas? A la hora de tomar tu "premio" de chocolate tras el entrenamiento puedes optar entre diferentes presentaciones como unas onzas de una tableta, una barrita energética con chocolate o un batido de leche desnatada o leche de avena con una cucharadita de cacao en polvo. Eso sí, no vale pasarse con la ración de chocolate. Unos 20 gramos diarios son suficientes para animarte y para no aportar un extra de azúcares a tu dieta diaria.