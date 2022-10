Lograr un pecho firme y tonificado es el sueño de muchas mujeres. Esta zona tan delicada del cuerpo femenino tiende a caerse con el paso de los años. Otros aspectos como la maternidad, los cambios bruscos de peso o las malas posturas también contribuyen a que los pechos se caigan.

Cuando esto ocurre, el deporte puede convertirse en tu mejor aliado. Aunque en el mercado hay muchas cremas que prometen elevar tu busto, lo cierto es que por sí solas no hacen un efecto suficiente. Lo ideal es realizar ejercicios específicos para esta zona.

Si no tienes mucho tiempo para ir al gimnasio o realizar un entrenamiento diario en casa, no te preocupes. El ejercicio que te proponemos puedes realizarlo en cualquier lugar y no te robará mucho tiempo.

Apretar las palmas de las manos

Uno de los ejercicios más sencillos y eficaces que puedes realizar para subir los pechos es juntar las palmas de las manos a la altura del pecho, como si fueras a rezar. Las puntas de los dedos deben mirar hacia arriba. Desde esta posición de partida, aprieta las palmas de las manos una contra otra. Rápidamente notarás una presión en la zona de las axilas. Mantén esa tensión durante 5 segundos y destensa las manos después. Descansa 10 segundos y vuelve a juntarlas de nuevo. Repite este movimiento durante 20 veces y descansa. Realizar tres sesiones al día.

Otros ejercicios para tonificar el pecho

Además del sencillo ejercicio que te hemos propuesto anteriormente, existen multitud de deportes y ejercicios concretos que pueden ayudarte a trabajar la zona del pecho. Uno de los deportes más efectivos que puedes realizar para esa zona es la natación. Además, también te ayudará a fortalecer los músculos de la espalda y a evitar posibles lesiones.

Las flexiones y los ejercicios realizados con mancuernas también son ideales para fortalecer tus pectorales.

Consejos para evitar la caída del pecho

Para evitar la pérdida de firmeza en el busto es fundamental que adoptes ciertas rutinas en tu día a día que favorezcan el cuidado de esta parte del cuerpo. Vamos a destacar algunos.