Si has decidido ponerte en forma y te acabas de apuntar al gimnasio quizá aún no estés muy familiarizado con ciertas rutinas a la hora de preparar la mochila que vas a llevarte. Está claro que cada uno optará por ciertos elementos en función de sus necesidades y de los deportes que realice. Por ejemplo, si te has apuntado a clases de fitboxing no puedes olvidarte los guante de boxeo y las cintas para proteger tus nudillos y muñecas. Si vas a natación, ocurre lo mismo con el gorro de baño, las chanclas y el bañador.