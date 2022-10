El yoga es una de las disciplinas deportivas más de moda en los últimos tiempos. Esta práctica consiste en la unión de diferentes posturas físicas con la respiración más adecuada. De esta forma, lo que comenzó siendo una práctica espiritual se ha convertido ahora en uno de los ejercicios más practicados en la actualidad para ganar flexibilidad y sentirse más ligero.

Además, tiene un componente de meditación que te ayuda a reducir el estrés y a calmar la ansiedad del día a día.

Esta práctica puede realizarse en grupo o de forma individual. Muchos son los gimnasios y las academias que ofrecen esta modalidad. Sin embargo, también es una disciplina perfecta para realizar en soledad en casa y en cualquier momento del día.

El mejor momento del día para hacer yoga

Cada persona elige cuál es el mejor momento del día para realizar cualquier tipo de deporte. Sin embargo, hay ciertas actividades que están desaconsejadas a partir de cierta hora de la tarde ya que generan tal actividad en el cuerpo que luego será difícil conciliar el sueño. El yoga, sin embargo, a pesar de tratarse también de una modalidad deportiva su fin es relajarse, por lo que puedes realizarlo por la noche sin temor.

Beneficios de hacer yoga por la noche

Si decides realizar ejercicios de yoga por la noche cumplirás un doble objetivo ya que podrás liberar la tensión acumulada en el cuerpo durante toda la jornada y relajar la mente. De esta forma te prepararás para un descanso más relajado.

La postura de yoga más eficaz para dormir bien

Una de las posturas de yoga que pueden resultar más eficaces para relajarse y dormir bien es la denominada Balasana. Para realizar correctamente esta postura debes sentarte sobre los talones y apoyar el tronco y la cabeza sobre un cojín. Si realizas el ejercicio en la cama la almohada también puede servirte como punto de apoyo.

Si al realizar este ejercicio sientes demasiada tensión en alguna parte del cuerpo ( sobre todo en las piernas o en la espalda) puedes ir modificando ligeramente la posición hasta que la tensión no resulte molesta. En este caso, lo que se persigue es lograr la mayor relajación posible y conciliar el sueño a continuación de forma más fácil.

Qué necesitas para hacer yoga en casa

Una de las ventajas de esta disciplina es que no necesitas realizar una gran inversión para hacer yoga en casa. Es más, si tienes una alfombra ya en tu hogar no necesitarás ni una esterilla para tenderte. Eso sí, es fundamental que la estancia que escojas para realizar los ejercicios esté bien ventilada, tenga la temperatura adecuada ( ni frio ni calor) y no sea muy ruidosa.

Para crear el ambiente de relajación ideal para realizar los ejercicios de yoga puedes ayudarte con alguna vela aromática y con música de relajación.