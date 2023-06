Si no eres muy fan del gimnasio pero sabes que para perder peso el ejercicio físico tiene que ser uno de tus imprescindibles, te contamos con que no es necesario que te pases horas entrenando. Es mucho más recomendables que realices las rutinas y los ejercicios más adecuados a tu forma física y a tu metabolismo para que tus músculos y tu espalda no sufran. ¿Cómo hacerlo? Pues no puedes pretender correr una maratón en un día, así que para ir mejorando poco a poco, lo más recomendable es que te dejes aconsejar por profesionales, pero ya te damos una pista: hacer sentadillas.