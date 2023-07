Los expertos no paran de repetirlo: hacer algún tipo de deporte es bueno para la salud. Si con la llegada del otoño tú también te has propuesto ponerte en forma y dedicarle unas horas a la semana al entrenamiento pero necesitas un extra de motivación para levantarte del sofá e ir al gimnasio no te preocupes. Tenemos la solución perfecta para ti. Se trata de una motivación bastante curiosa: el chocolate. Sí, como lo lees. El chocolate puede ayudarte en tu entrenamiento diario. Vamos a explicarte cómo.