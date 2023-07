En pleno verano son muchos los que no quieren perder la oportunidad de seguir cuidándose y haciendo ejercicio. Y no es para menos porque practicar ejercicio a diario tiene muchas ventajas tanto a nivel físico como mental.

Aquí te recordamos algunas ventajas:

Salud física mejorada. El ejercicio regular puede ayudar a prevenir enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades cardíacas y la hipertensión. Además, fortalece el sistema inmunológico, lo que nos hace más resistentes a diversas enfermedades. Control de peso. Hacer ejercicio a diario puede ayudarte a mantener un peso saludable. Al aumentar tu metabolismo, puedes quemar más calorías, incluso mientras descansas. Mejora la salud mental. El ejercicio libera endorfinas, los químicos del cerebro que actúan como analgésicos naturales y mejoran el estado de ánimo. Esto puede ayudar a reducir el estrés, la ansiedad y los síntomas de la depresión. Aumenta la energía. Realizar actividad física regularmente puede mejorar tu resistencia y fuerza, dándote más energía para tus actividades diarias. Mejora la calidad del sueño. El ejercicio diario puede ayudarte a conciliar el sueño más rápido y a profundizar tu sueño, lo que puede mejorar tu estado de ánimo y tu energía durante el día. Promueve la salud ósea. Actividades como levantamiento de pesas y ejercicios de resistencia pueden aumentar la densidad ósea, lo que ayuda a prevenir la osteoporosis. Mejora la cognición y la memoria. El ejercicio diario puede ayudar a mejorar las habilidades cognitivas, incluyendo la memoria, la atención y la velocidad de procesamiento. Mejora la autoestima y la confianza. Alcanzar metas y desafíos en el ejercicio puede aumentar la confianza en uno mismo y mejorar la imagen corporal. Estimula la socialización. Muchas formas de ejercicio, como los deportes en equipo, los grupos de running o las clases de yoga, ofrecen la oportunidad de socializar y conocer gente nueva.

Entrenamiento de barriga, piernas y brazos

Si buscas un entrenamiento divertido y que te sea fácil de realizar el entrenador personal Víctor Téllez nos ofrece dos en los que sólo te hará falta una pelota de tenis. Con ellos lograrás fortalecer los brazos y las piernas y, al mismo tiempo, ejercitar el abdomen. Estos son los dos ejercicios:

Primer ejercicio

Para potenciar la psicomotricidad te pones frente a una pared, lanzas la pelota y la coges. Pero la cosa no queda ahí, cambia de mano y prueba con tu mano “mala”. No es nada fácil aunque lo parezca. Este ejercicio sirve para mejorar la competencia de ambos lados y esto favorece que no te lesiones.

Segundo ejercicio

Pierna izquierda delante y mano derecha delante sosteniendo la pelota. Ahora es el momento de darle ritmo. Se trata de soltar la pelota de la mano y cogerla inmediatamente con la otra mano y a la vez adelantar la pierna contraria. La pelota siempre debe quedar en el aire.

El ejercicio es interesante para favorecer y mejorar los patrones relacionados con la marcha y favorece que los músculos despierten y no tengas lesiones. Estos ejercicios deben realizarse en series y por tiempo o por repeticiones