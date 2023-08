Los ejercicios hipopresivos, también conocidos como abdominales hipopresivos o gimnasia abdominal hipopresiva, son una serie de técnicas que combinan posturas específicas con patrones de respiración controlados. Estos ejercicios son diseñados para generar una presión negativa en la cavidad abdominal, lo que puede llevar a una serie de beneficios físicos y de salud.

¿Qué son los ejercicios hipopresivos?

Estos ejercicios se realizan con la exhalación completa y la apnea (pausa en la respiración), lo que reduce la presión en las cavidades torácica y abdominal. Durante esta apnea, se realizan posturas y movimientos específicos que ayudan a tonificar los músculos del núcleo.

Ejercicios hipopresivos para principiantes

Aquí tienes algunos ejercicios hipopresivos simples para principiantes:

1. Postura básica de pie

Ponte de pie con los pies separados al ancho de las caderas. Flexiona un poco las rodillas y coloca las manos en los muslos. Mantén la espalda recta y mira hacia adelante. Inhala profundamente, luego exhala completamente y, al final de la exhalación, sostén la respiración y "aspira" tu vientre hacia adentro y hacia arriba. Mantén esta posición durante unos segundos, luego inhala de nuevo y relaja el vientre. Repite varias veces.

2. Postura básica sentado

Siéntate en una silla con los pies apoyados en el suelo. Coloca las manos sobre las rodillas y mantén la espalda recta. Al igual que en la postura anterior, inhala, exhala completamente, sostén la respiración y "aspira" tu vientre. Mantén la posición durante unos segundos y luego relájate inhalando de nuevo. Repite varias veces.

3. Postura básica a cuatro patas

Ponte a cuatro patas con las rodillas directamente debajo de las caderas y las manos debajo de los hombros. Mantén la espalda recta y mira hacia el suelo. Inhala, exhala completamente, sostén la respiración y "aspira" tu vientre. Mantén la posición durante unos segundos y luego relájate inhalando de nuevo. Repite varias veces.

Es importante recordar que debes practicar estos ejercicios de manera regular para ver los beneficios, y siempre es mejor aprender nuevas técnicas de ejercicio bajo la supervisión de un profesional para asegurarte de que estás haciendo los movimientos correctamente y de manera segura. Los ejercicios hipopresivos no son adecuados para todos, en particular, no se recomiendan durante el embarazo o inmediatamente después del parto, ni para personas con hipertensión o problemas cardíacos. Siempre es mejor hablar con un médico o un fisioterapeuta antes de comenzar una nueva rutina de ejercicios.

¿Para qué sirven los ejercicios hipopresivos?

Estos ejercicios se utilizan a menudo con los siguientes objetivos:

Fortalecimiento del núcleo y el suelo pélvico: Los ejercicios hipopresivos son efectivos para tonificar los músculos abdominales y el suelo pélvico. Esto puede ser especialmente beneficioso después del embarazo. Mejora de la postura: Al fortalecer los músculos del núcleo, estos ejercicios pueden ayudar a mejorar la postura y reducir el dolor de espalda. Salud respiratoria: Los patrones de respiración empleados en los ejercicios hipopresivos pueden ayudar a mejorar la capacidad pulmonar y la salud respiratoria en general. Prevención de incontinencia: Al fortalecer los músculos del suelo pélvico, los ejercicios hipopresivos pueden ayudar a prevenir problemas de incontinencia.

¿Qué músculos adelgazan?

Aunque los ejercicios hipopresivos pueden ayudar a tonificar los músculos y mejorar la postura, no son ejercicios diseñados específicamente para "adelgazar" músculos. En lugar de ello, se centran en fortalecer y tonificar los músculos del núcleo, que incluyen los abdominales, los músculos de la espalda baja, y los músculos del suelo pélvico.

Además, aunque estos ejercicios pueden ayudar a tonificar el área abdominal, la pérdida de grasa se produce de manera uniforme por todo el cuerpo, no en áreas específicas. La pérdida de peso o grasa es el resultado de un déficit calórico (quemar más calorías de las que se consumen), que generalmente se logra a través de una combinación de dieta y ejercicio.