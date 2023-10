La mejor hora para hacer ejercicio depende de diversos factores individuales, incluyendo tus objetivos, tu cronotipo (preferencias diarias de actividad y sueño) y tu horario diario. A continuación, se presentan algunas consideraciones sobre diferentes momentos del día para hacer ejercicio.

1. Mañana (después de despertar)

Hacer ejercicios nada más levantarte puede aumentar tu metabolismo y energía durante el día. Además, es menos probable que surjan distracciones o compromisos, lo que podría ayudar en la consistencia, puede mejorar tu estado de ánimo durante la jornada y ayuda a establecer una rutina y disciplina.

Sin embargo, también existen ciertos aspectos no tan positivos si exiges este horario. Y es que es posible que no tengas la máxima fuerza o rendimiento porque tu cuerpo todavía está "despertando" y que el riesgo de lesiones puede ser ligeramente mayor si no te calientas adecuadamente, ya que tus músculos y articulaciones pueden estar más rígidos.

2. Tarde (alrededor del mediodía)

Hacer ejercicio después de comer, cuando tu temperatura corporal y niveles hormonales son más altos que en la mañana, puede contribuir a un mejor rendimiento y menor riesgo de lesiones. Además, es un buen descanso durante la jornada laboral y puede ayudarte a recargar energías para la tarde.

Como aspectos negativos de este horario cabe destacar que si entrenas durante tu hora de almuerzo, el ejercicio podría interferir con tus comidas y tiempos de digestión.

Noche (finales de la tarde o principios de la noche):

Entrenar a última hora del día tiene aspectos positivos y es que, a menudo es el momento de máximo rendimiento en términos de fuerza y resistencia. También es el momento en el que la temperatura corporal es más alta, lo que reduce el riesgo de lesiones y puede ser una excelente manera de liberar el estrés del día.

Por otro lado, en algunas personas, hacer ejercicio demasiado cerca de la hora de dormir puede interferir con el sueño debido a la liberación de endorfinas y el aumento de la temperatura corporal. Además, los gimnasios o lugares de entrenamiento pueden estar más concurridos durante este tiempo.

Consideraciones adicionales

Cronotipo : Las personas son naturalmente "alondras" (mañaneras) o "búhos" (nocturnas). Si eres una alondra, es probable que prefieras entrenar por la mañana, mientras que si eres un búho, podrías preferir la tarde o la noche.

: Las personas son naturalmente "alondras" (mañaneras) o "búhos" (nocturnas). Si eres una alondra, es probable que prefieras entrenar por la mañana, mientras que si eres un búho, podrías preferir la tarde o la noche. Objetivos : Si estás entrenando para un evento específico, es útil entrenar a la misma hora del día en que se llevará a cabo ese evento para acostumbrar a tu cuerpo.

: Si estás entrenando para un evento específico, es útil entrenar a la misma hora del día en que se llevará a cabo ese evento para acostumbrar a tu cuerpo. Consistencia: Lo más importante es encontrar un momento que te permita ser consistente con tu ejercicio.

En resumen, la mejor hora para hacer ejercicio es aquella que se adapte a tus preferencias personales, te permita ser consistente y alcances tus objetivos de salud y fitness. Es recomendable experimentar y observar cómo se siente tu cuerpo entrenando en diferentes momentos del día.