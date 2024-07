Core y glúteos tonificados, el resultado de hacer a diario este ejercicio

El ejercicio step up es una actividad física que se ha vuelto muy popular en los entrenamientos de fuerza y acondicionamiento físico. Este ejercicio sencillo pero eficaz imita el movimiento de subir escaleras y se puede realizar en una variedad de entornos, ya sea en el gimnasio, en casa o al aire libre. Gracias a su capacidad para fortalecer y tonificar múltiples grupos musculares, el step up es una excelente adición a cualquier rutina de ejercicio.

El step up consiste en subir y bajar de una plataforma elevada, como un banco, un escalón o una caja, utilizando un solo pie a la vez. Este movimiento se enfoca en los músculos de las piernas y los glúteos, pero también involucra el core y mejora el equilibrio y la coordinación.

Si quieres realizar este ejercicio de forma adecuada tienes que tener en cuenta estos consejos:

Elige una plataforma adecuada. La altura de la plataforma debe ser tal que cuando coloques un pie sobre ella, tu rodilla forme un ángulo de 90 grados. Comienza con una plataforma baja y aumenta la altura a medida que te sientas más cómodo con el ejercicio. Posición inicial. Ponte de pie frente a la plataforma con los pies separados al ancho de las caderas. Mantén la espalda recta, los hombros hacia atrás y el core activado. Primer paso. Coloca un pie completamente sobre la plataforma, asegurándote de que todo el pie esté bien apoyado. No dejes que el talón quede fuera del borde. Subida. Impúlsate con la pierna que está en la plataforma, extendiendo la rodilla y la cadera hasta que ambas piernas estén rectas y estés de pie sobre la plataforma. Mantén el control durante todo el movimiento. Bajada. Desciende de la plataforma llevando el pie que estaba en el suelo de regreso a su posición inicial. Hazlo de manera controlada para evitar impactos innecesarios en las articulaciones. Repetición. Alterna entre ambas piernas o realiza todas las repeticiones con una pierna antes de cambiar a la otra, dependiendo de tu nivel de entrenamiento y tus objetivos.

También tienes que tener en cuenta ciertas recomendaciones que no debes hacer cuando practiques este ejercicio. No apoyes completamente el pie en la plataforma ya que esto puede causar inestabilidad y aumentar el riesgo de lesiones. No te inclines hacia adelante, mantén la espalda recta y evita inclinarte hacia adelante para subir e impúlsate con la pierna que está en el suelo. Asegúrate de que el trabajo principal lo haga la pierna que está en la plataforma.

Beneficios del step up

El step up es un ejercicio compuesto que trabaja varios grupos musculares al mismo tiempo:

Glúteos . Este es uno de los principales músculos trabajados, ya que el movimiento de subida y bajada activa los glúteos mayores y menores.

. Este es uno de los principales músculos trabajados, ya que el movimiento de subida y bajada activa los glúteos mayores y menores. Cuádriceps . Los músculos del frente del muslo se fortalecen considerablemente al empujar el cuerpo hacia arriba.

. Los músculos del frente del muslo se fortalecen considerablemente al empujar el cuerpo hacia arriba. Isquiotibiales . Los músculos de la parte posterior del muslo también se activan, especialmente durante la fase de bajada.

. Los músculos de la parte posterior del muslo también se activan, especialmente durante la fase de bajada. Gemelos . Al subir y bajar, los músculos de la pantorrilla trabajan para estabilizar y empujar el cuerpo.

. Al subir y bajar, los músculos de la pantorrilla trabajan para estabilizar y empujar el cuerpo. Core. Los músculos abdominales y de la parte baja de la espalda se activan para mantener la estabilidad y el equilibrio.

Pero no sólo esto, el step up mejora el equilibrio y la coordinación ya que requiere estabilidad y control, lo que ayuda a mejorar el equilibrio y la coordinación general del cuerpo. Este ejercicio te ayudará a fortalecer el core ya que debes mantener el equilibrio durante el ejercicio, lo que contribuye a una mayor estabilidad y fuerza en el abdomen y la parte baja de la espalda.

El step up te ayuda a aumentar la fuerza funcional. El movimiento de subir y bajar es muy similar a las actividades cotidianas, lo que mejora la fuerza funcional y facilita tareas diarias como subir escaleras o cargar objetos. A diferencia de otros ejercicios de pierna, como los saltos o las carreras, el step up tiene un impacto relativamente bajo en las articulaciones, lo que lo hace adecuado para personas de todas las edades y niveles de condición física.

El step up se puede modificar fácilmente para aumentar o disminuir la dificultad. Añadir pesas, variar la altura de la plataforma o aumentar la velocidad de las repeticiones son algunas maneras de ajustar el ejercicio a tus necesidades. Al ser un ejercicio compuesto que involucra varios grupos musculares grandes, el step pp ayuda a quemar una cantidad considerable de calorías, lo que lo convierte en una excelente opción para quienes buscan perder peso o mejorar su condición física.