La irrupción de los dispositivos móviles en nuestras vidas ha supuesto un cambio radical, hasta el punto en que no hay conversación en la que un interrogante quede sin respuestas. No hay más que abrir nuestro móvil y buscar.

Pero esta facilidad de tener información en un solo clic también tiene sus desventajas, sobre todo en lo que respecta a la salud. ¿Quién no ha consultado algún síntoma o enfermedad en búsqueda de respuestas? Prácticamente todos. El problema es cuando esta búsqueda se convierte en una obsesión. Hablamos de la hipocondría digital.

Según el V Estudio de Salud y Vida elaborado por la aseguradora AEGON, más del 40% de los españoles realizan búsquedas de información sobre su estado de salud en internet. El problema es que en torno al 40% de los encuestados que buscan este tipo de información on line, da credibilidad a aquello que encuentra.

¿Qué es la hipocondría digital?

“Cuando hablamos de hipocondría digital hacemos referencia a un trastorno que abarca un miedo y una preocupación excesiva, que en ocasiones se convierte en obsesiva incluso, por una serie de síntomas físicos que hacen saltar las alarmas en el paciente que piensa que padece alguna enfermedad, más o menos grave”, explica a este portal el doctor Alvar Ocano, gerente médico de Aegon.

Hoy en día, este trastorno es cada vez más común entre los españoles puesto que la información sobre salud que tenemos a nuestro alcance es cada vez mayor.

Todos hemos recurrido a internet para obtener información sobre alguna patología o para consultar algún síntoma. Pero ¿cómo saber dónde se encuentra el límite? ¿Cómo saber cuándo somos hipocondriacos digitales?

El doctor Ocano detalla que “los límites sitúan en el momento en el que la búsqueda por los síntomas se convierte en una contante en nuestra vida y el cuadro ansioso que conlleva interrumpe la normalidad de nuestra actividad diaria, en el ámbito laboral, académico, etc.”

“Si no puedo dormir porque tengo pensamientos obsesivos sobre posibles enfermedades que puedo tener, si me encuentro trabajando y me resulta imposible no chequear en un buscador mis síntomas, es muy probable que sufra este trastorno”, asevera.

Mujeres jóvenes las que más utilizan internet para autodiagnosticarse

Como años precedentes, de la quinta edición del informe se desprende que son las mujeres las que acuden a Internet a través de sus tres canales (buscador, redes sociales y revistas especializadas) para autodiagnosticarse representando un 50,7% de los encuestados.

En paralelo, más del 42,3% de los hombres también afirman buscar información en Internet para consultar sobre sus síntomas.

En cuanto a las edades de los que se audiagnostican de forma on line, destacan los más jóvenes, entre 15 y 20 años y entre 26 y 40 años. En el lado opuesto están los perfiles ya más senior de mayores de 65 años que recurren a Internet para clarificar este tipo de inquietudes médicas. Esta diferencia se debe según a los expertos a la propia brecha generacional existente dentro de la sociedad española en cuanto al uso de las nuevas tecnologías se refiere.

Hay otro datos que se pueden extraer del estudio a la hora de dibujar el perfil de la persona que se autodiagnostica a través de internet. Por ejemplo, en cuanto a la situación familiar y sus hábitos es curioso observar cómo aquellos que no tienen hijos son los que más recurren a esta práctica on line (un 50,4% de los encuestados).

Además, este porcentaje también es alto entre las personas que se automedican (55,9%) y las que utilizan Apps para el bienestar (48,6%).

¿Cuáles son los temas de salud más buscados en internet?

Sin analizamos las dolencias o problemas más buscados en Internet, las mujeres tienden a informarse más por esta vía de enfermedades leves o puntuales, registrando casi diez puntos más que los hombres (49,2% Vs 40, 4%) que se centrarían más en síntomas y/o dolores ocasionales.

En este sentido, un dato llamativo es que las personas sin hijos (53,6%) buscan más en Internet sobre enfermedades leves o puntuales que las que tienen hijos (37,4%), teniendo en cuenta que estas primeras también son las que más usan Internet para el autodiagnóstico.

Finalmente, en 2022 se produjo un incremento en la búsqueda de síntomas psicológicos del 29,7% frente a 23,3% observado en 2021.

Baleares y Murcia, las regiones con más hipocondríacos digitales

A la cabeza de las comunidades con un mayor número de hipocondríacos digitales que buscan a través de buscadores, redes sociales o revistas especializadas en internet, están las Islas Baleares, con un 63%. Les siguen muy de cerca la comunidad de Murcia (56,5%) y Canarias (54%).

Por otro lado contrario, Madrid se sitúa a la cola de España en el uso de Internet para autodiagnosticarse, representado un 36, 5% de los encuestados, junto con Castilla y León que representaría el 39%.

¿Qué hacer si se sufre hipocondría digital?

Una vez detectado que la búsqueda de los síntomas que tenemos se ha convertido en una obsesión que altera el estado de ánimo y las rutinas, lo mejor es acudir a un profesional de la salud mental para tratar el trastorno.

Pero el doctor Ocano facilita algunas recomendaciones para abordar la hipocondría digital tanto si la sufrimos en primera persona, como si lo hace alguien cercano.

“En primer lugar, entre las principales claves para ayudar a personas hipocondríacas, me gustaría destacar la paciencia y la empatía. Las personas que padecen este tipo de trastornos suelen preocuparse ante el más leve síntoma, que puede acrecentarse debido al estrés y derivar en pensamientos aún más negativos relacionados con enfermedades de mayor gravedad”.

Así que lo mejor es intentar crear un entorno cercano en el que el paciente se sienta seguro, porque “la mayoría de los pacientes que padecen hipocondría tienden a sentirse incomprendidos y juzgados por desarrollar comportamientos que al resto le pueden resultar exagerados o extremistas”.

“Además, se une otra variable muy significativa: la saturación de información sanitaria a la que nos vemos sometidos. Por ello, siempre que sea posible es recomendable supervisar su búsqueda para que la información que obtenga provenga de fuentes oficiales expertas en la materia”.

“Otra recomendación para paliar este trastorno sería mantener ocupado al hipocondríaco con planes sencillos y positivos, como leer algún libro de un tema diferente, hacer deporte en casa, cocinar o ver series”, añade el doctor.