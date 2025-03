Las gemas dentales están de moda: los riesgos y peligros de la joyería en los dientes

Rosalía y Miley Cyrus fueron las primeras en dejarse ver con piercings en los dientes. Las gemas dentales, como se conocen estos brillantes que se colocan en la superficie del diente, se han puesto de moda.

Aunque aparentemente no presentan ningún tipo de riesgo para el paciente, como explica a este diario la odontóloga Elara Fleitas, "pueden acumular más placa bacteriana que en condiciones normales, ya que al diente le estamos añadiendo una superficie externa, pero con buenos hábitos de higiene oral, no tendrían que ser un problema".

En principio, "es como llevar brackets en la superficie de un diente. No tiene por qué acarrear problemas llevarlo o retirarlo, siempre que lo realice un odontólogo".

Pero ya ha visto a algún paciente al que le han colocado estas gemas "haciendo una cavidad en su diente, que posteriormente tuvimos que tapar". Y también "quemaduras en los labios y úlceras ocasionadas por una mala colocación y un uso de materiales no compatibles con las mucosas de la cavidad oral".

En este sentido, la doctora Belkys Martínez es odontóloga, especialista en prostodoncia y estética, cirugía bucal e implantología en la Clínica dental Smile´s Art, señala que "el principal riesgo es la afectación del esmalte si la adhesión no se realiza de manera adecuada".

La cantante Rosalía llevó gemas dentales / Michael Tran / AFP

Dificultan la limpieza dental

Si no se colocan de la manera adecuada, recalca la doctora Fleitas, podría condicionar la buena limpieza bucodental. "Debemos evitar zonas que no estén perfectamente pulidas en cualquier tratamiento que se haga sobre el diente, como por ejemplo, en los empastes, porque favorece la filtración bacteriana".

Y es que, estas gemas suelen tener aristas y esquinas sin tratar que hay que saber colocarlas y aplicar los productos necesarios para que, a la vista, parezcan gemas y al tacto sean lisos, sin contornos con zonas retentivas que podrían favorecer la invasión bacteriana y acumulación de placa dental.

Aún así, quienes son portadores de estos adornos, "deben extremar su higiene, especialmente alrededor de las gemas dentales y acudir a la clínica dental desde que noten al tacto cualquier variación.", cuenta.

"Deben mantener una higiene exhaustiva, asegurándose de cepillar bien la zona y usar hilo dental para evitar acumulación de bacterias. Además, es recomendable acudir al dentista regularmente para evaluar su estado y, en caso de notar movilidad o acumulación de placa, considerar su retirada profesional", subraya la doctora Martínez.

A quién no se recomiendan las gemas dentales

Pacientes con esmalte debilitado

Sensibilidad dental

Problemas periodontales

Tendencia a la acumulación de sarro

ampoco en quienes tienen malos hábitos de higiene o rechinan los dientes (bruxismo), ya que la gema podría caerse con facilidad o causar mayor desgaste dental.

Para mejorar la estética dental se puede apostar por "opciones más seguras y permanentes para mejorar la estética dental, como el blanqueamiento, las carillas de composite o porcelana, y los tratamientos de ortodoncia para alinear los dientes. Estas alternativas no solo embellecen la sonrisa, sino que también contribuyen a una mejor salud bucodental".

Las gemas dentales pueden dificultar la limpieza / EUROPA PRESS - Archivo

Tiempo de uso

No hay un tiempo exacto, pero "es recomendable no usarlas de manera prolongada", matiza la odontóloga Martínez. Si después de unos meses la gema sigue adherida, lo ideal es que un dentista la revise para asegurarse de que no esté causando daño al esmalte o acumulación de bacterias. Si se decide retirar, debe hacerse en consulta para evitar lesiones en el diente.

Para la doctora Fleitas "las gemas podrían estar de por vida si se desea y se mantienen en buenas condiciones; siempre y cuando tengamos buena higiene, no existan filtraciones entre el adorno, la resina, el adhesivo y el esmalte para prevenir que aparezcan caries o problemas gingival por la presencia de estos adornos".

Si se quieren lucir, se puede hacerlo sin problema, "pero sin dejar de lado las revisiones rutinarias en una clínica dental de confianza y asegurándose de que se coloca en un centro especializado".