¿Qué es un dolicomegacolon, a quién le puede afectar, qué síntomas tiene y cómo se cura?

Hace unos días, C. LL. P, una paciente de 34 años encontraba la solución a un problema de salud con el que convivía desde hace años. Dolores y molestias abdominales llevaron a esta mujer de especialista en especialista durante años hasta que, hace cuatro años, la diagnosticaron dolicomegacolon, una de las llamadas enfermedades raras o poco frecuentes.

Y como explica el doctor Carlos Ballesta, cirujano bariátrico, pionero en cirugía laparoscópica y director del Centro Laparoscópico Dr. Ballesta, ubicado en el Centro Médico Teknon de Barcelona:

"Esta patología consiste en tener un colon más grande de lo normal. En concreto, la longitud del colon duplica o triplica lo que se considera el tamaño normal. En el caso concreto del que hablamos, si lo normal es tener 1,60 metros, la paciente tenía entre cuatro y cinco metros”.

Se trata de una patología congénita que se manifiesta tras la pubertad, y que impide que los pacientes que la sufren tengan una nutrición adecuada y una vida normal.

La longitud del colon duplica o triplica lo que se considera el tamaño normal. / Doctor Ballesta. Clínica Teknon.

¿Qué problemas provoca el dolicomegacolon?

La excesiva longitud del colon hace que el dolicomegalocolon hace que el colon se enrolle en si mismo, lo que provoca:

(tanto a nivel abdominal como en la zona de los riñones), hinchazón de estómago y desnutrición. Un estreñimiento crónico, hasta tal punto que los pacientes solo consiguen defecar cada 10 o 15 días, y, en algunos casos graves, este tiempo puede extenderse a meses sin defecar. Todo ello, a pesar de seguir un tratamiento dietético y laxante. Y cuando se consigue defecar, el proceso es doloroso.

En el caso de C. LL. P, los problemas iban más allá, puesto que la mera inserción de un DIU provocaba molestias y hemorragias que obligaban a retirarlo.

El dolicomegacolon provoca serios problemas de estreñimiento. / Adobe Stock.

¿Cómo se detecta el exceso de longitud del colon?

A pesar de sus molestias, C. LL. P no encontraba solución a su problema. Su desesperación era tal que llegó a buscar medicinas alternativas para remediar su dolor.

Entre ellas, probó el MMS (Miracle Mineral Solution), una solución de dióxido de cloro o de clorito de sodio que mezclaba e iba bebiendo cada hora. Pero como relata ella misma:

“Nada de lo que iba probando a lo largo de estos años me solucionaba el problema, y eso hacía que me sintiera muy mal, que perdiera mucho peso. Me han quitado varias cosas de comer, fui a otro médico…”

A pesar de que la prevalencia del dolicomegacolon es muy baja, el doctor Ballesta explica que, hoy en día, los médicos tienen a su alcance procedimientos para diagnosticar fácilmente el dolicomegacolon.

“Los más fiables son:

El enema opaco , un examen de rayos X del intestino grueso,

, un examen de rayos X del intestino grueso, La colonoscopia virtual, que nos permite ver y medir el colon.

"Mediante ambas técnicas somos capaces de saber qué longitud tiene el colon, sus características y si hubiera algo más”.

El Dr. Ballesta realizando una cirugía laparoscópica con rayos infrarrojos en el dolicomegacolon. / Doctor Ballesta.

Cirugía laparoscópica con rayos infrarrojos: la solución definitiva

En una de sus visitas a urgencias por fuertes dolores en los riñones, C. LL. P. dio con el doctor Ballesta que hace unas semanas la intervino para extirpar unos 3 metros de colon sobrante.

Esta operación del dolicomegacolon consiste, en primer lugar, en una laparoscopia diagnóstica, que el equipo médico realiza por rayos infrarrojos para simplificar el contacto. De esa manera, determinan la cantidad de colon que hay que quitar.

“Hay que hacerlo meticulosamente para que la paciente no sangre, ligando los vasos a sus raíces, entre otros.

Quitamos el colon que sobra y empalmamos el intestino delgado con el resto de colon que dejamos, restableciendo así el tránsito normal como el de una persona que no tiene esta enfermedad”.

El postoperatorio es sencillo:

Al día siguiente de la cirugía, el paciente empieza con la dieta oral. Normalmente, estará ingresado entre 48 y 72 horas, y los puntos se retiran a los diez días, “que es cuando puede empezar a hacer vida normal sin necesidad de postoperatorios largos ni de bajas laborales”, indica el experto.

La vida de C. LL. ha cambiado desde la operación del doctor Ballesta, “todo ha sido muy rápido, es un alivio inmenso. Solo de pensar que todo este malestar y este dolor se van a quitar, me siento aliviada, sobre todo porque este dolor que tenía no era porque estuviera loca ni por estrés”.