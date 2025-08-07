Cómo la IA está transformando el cáncer: medicina personalizada y menos efectos secundarios

La inteligencia artificial (IA) en la investigación, detección y tratamiento del cáncer está transformando la oncología, y más con la aparición de nuevas plataformas, como el ChatGPT chino, DeepSeek.

"Está empezando a cambiar el panorama del cáncer, aunque es muy importante destacar que nos encontramos en etapas muy iniciales de este proceso", como explica a este diario la doctora Nuria Ribelles, jefa de Sección de Oncología Médica del Hospital Virgen de la Victoria (Málaga).

En su corto periodo de existencia, la IA ha demostrado su eficacia en la detección precoz, lo que mejora el pronóstico de los pacientes. De hecho, es uno de los ámbitos en los que "más avances se han logrado, al utilizar diferentes técnicas para el análisis de imágenes de exploraciones radiológicas o biopsias".

La IA está cambiando el paradigma del cáncer / Archivo

El uso de la inteligencia artificial en la interpretación de datos clínicos y genómicos, así como de las exploraciones realizadas a un paciente, "contribuye al diseño de terapias personalizadas, lo que permite identificar el tratamiento más eficaz", subraya la coordinadora de la Sección SEOM de Evaluación de Resultados.

Mayor precisión en el diagnóstico

El uso de la inteligencia artificial ha mejorado "significativamente" el análisis de las imágenes obtenidas mediante exploraciones radiológicas como mamografías, tomografías computarizadas o resonancias magnéticas.

Las herramientas que utilizan esta tecnología son "capaces de identificar lesiones que, en ocasiones, pueden pasar desapercibidas para el ojo humano, lo que permitiría detectar el cáncer en etapas más tempranas".

Sin embargo, aclara la especialista que "eso no quiere decir que el diagnóstico pueda realizarse utilizando solo este tipo de herramientas, ya que distintos estudios han comprobado que la precisión y la eficacia del diagnóstico es mayor cuando intervienen conjuntamente el profesional médico y la tecnología basada en inteligencia artificial."

En España se diagnosticaron alrededor de 35.312 nuevos cánceres de mama en el año 2023 / FERRÁN NADEU

El papel de la IA en la medicina personalizada

La inteligencia artificial interviene de "forma crucial" en el análisis de grandes cantidades de datos clínicos y genómicos de pacientes.

Este tipo de análisis "nos permite identificar cuáles son las características que tiene que tener un paciente y que alteraciones o mutaciones tiene que tener el tumor, para que un determinado tratamiento sea eficaz".

De esta manera "podremos seleccionar el mejor tratamiento para cada paciente. También el análisis de esos grandes conjuntos de datos nos va a permitir desarrollar modelos que nos ayuden a predecir la probabilidad de que un determinado paciente pueda tener efectos secundarios debidos a los tratamientos".

Ahora es posible desarrollar modelos para identificar patrones que predicen de que manera va a responder un paciente a las distintas opciones de tratamiento posibles: quimioterapia, inmunoterapia o tratamientos dirigidos. El uso de esta tecnología para analizar el perfil genético de los tumores permite establecer biomarcadores predictivos de respuesta, como mutaciones en genes específicos, que "nos señalan si está indicado o no un tratamiento dirigido específico en un determinado paciente".

Es una forma de "anticiparnos a la aparición de los mismos utilizando otras terapias complementarias o ajustando las dosis", subraya la doctora Ribelles.

Cáncer de pulmón, el tumor maligno con mayor incidencia / EPE

Los riesgos de la IA en la salud

El uso de esta tecnología, sin la toma de las precauciones adecuadas, "puede tener consecuencias negativas en los pacientes". Y es que, existe el riesgo de que en el desarrollo de las herramientas basadas en inteligencia artificial no se hayan utilizado datos con la suficiente calidad o diversidad.

"Si los datos utilizados para desarrollar un algoritmo no son representativos de toda la población, la herramienta que utilice ese algoritmo puede generar resultados menos precisos para determinados grupos de esa población, lo que podría derivar en un peor trato o manejo de dichos pacientes", dice.

"También podemos llegar a depender en exceso de este tipo de herramientas, y no podemos olvidar que por muy poderosas que sean, también están sujetas a errores y que nunca podrán llegar a reemplazar al juicio clínico humano", matiza la doctora.

La privacidad y la seguridad de los datos utilizados en el desarrollo y aplicación de los sistemas basados en inteligencia artificial es otra cuestión crítica debido al carácter sensible de estos datos.