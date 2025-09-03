Soy podólogo y esto es lo que tienes que hacer para eliminar las dolorosas durezas de los pies

Después del verano, es común que muchas personas sufran un aumento en la formación de durezas en los pies.

Estos engrosamientos de la piel, que científicamente se conoce como hiperqueratosis, pueden parecer inofensivos, aunque en muchas ocasiones pueden llegar a causar dolorosas molestias si no se tratan adecuadamente. Para entender mejor por qué ocurre esto y cómo prevenirlo, el doctor Jairo Casal, podólogo de Podoactiva en Vithas Valencia 9 de Octubre, nos ha dado valiosos consejos.

Qué son y por qué se forman las durezas

Las durezas en los pies se producen como una respuesta de defensa del cuerpo ante una presión o fricción continua en ciertas zonas.

El cambio de calzado es uno de los factores que provocan la aparición de durezas. / Archivo

Según nos explica el doctor, "las durezas son un engrosamiento de la capa superficial de la piel de los pies debido a la acumulación de queratina (proteína dura que protege la piel de sustancias nocivas e infecciosas), como consecuencia de la presión o fricción mantenida".

Las causas pueden ser variadas, pero suelen estar relacionadas con:

Uso de un calzado inadecuado

Deformidades en los pies

Mala pisada

¿El verano agrava la aparición de durezas?

Durante y recién acabado el verano, la aparición de durezas es más frecuente debido a los cambios en los hábitos y el tipo de calzado que se utiliza. "En verano solemos caminar más, lo que ya implica una mayor carga para nuestros pies", explica Casal.

El calzado de verano como las chanclas o las sandalias de esparto, suelen tener suelas más finas y ofrecen menos sujeción, lo que favorece una mayor presión plantar y fricción en zonas específicas del pie Jairo Casal — Podólogo de Podoactiva, unidad de podología de Vithas Valencia 9 de octubre

Otro factor importante es la sequedad de la piel en los meses más calurosos. "En verano, al llevar los pies más descubiertos, la piel tiende a resecarse más, lo que también facilita la formación de durezas", añade Casal.

Cómo prevenir las durezas La prevención de las durezas pasa, en primer lugar, por elegir un calzado adecuado. El podólogo sugiere que "es fundamental que el calzado tenga una horma ancha y se ajuste bien a la forma del pie para evitar roces y presiones". También recomienda "evitar el uso excesivo de chanclas y tacones altos, ya que estos favorecen la aparición de durezas en la zona metatarsal y los dedos".

Una correcta y regular hidratación en los pies es la manera más eficaz de prevenir la aparición de las durezas. / Freepik

Cuidado de los pies

Además de usar un calzado adecuado, tiene gran importancia tener una buena hidratación.

Aunque las durezas no son peligrosas, es importante tratarlas a tiempo para evitar problemas más graves. "Si la dureza no se elimina, puede convertirse en un heloma, lo que todos conocemos como callo. A diferencia de la dureza, crece hacia capas más profundas de la piel y puede causar molestias similares a tener algo clavado en la planta del pie".

Además, las personas con problemas circulatorios o neuropatías, como los diabéticos, deben prestar especial atención. "Una dureza que no se trata podría dar lugar a una úlcera o herida más severa".

Cómo eliminar las durezas de los pies en casa

Si deseas tratar las durezas en casa, el especialista nos da algunos consejos prácticos que pueden ayudarte a hacerlo de una forma fácil y rápida. El uso de cremas hidratantes con urea (compuesto orgánico) es una de las mejores opciones.

El uso de la piedra pómez es un recurso natural muy habitual para eliminar las durezas en los pies. Sin embargo, el podólogo advierte: "Puede ayudar a reducir la dureza, pero debe usarse de forma superficial, sin llegar a irritar la piel". Se debe frotar de forma suave sobre las áreas con dureza, como las plantas de los pies, los talones o los dedos.Y en movimientos circulares o de atrás hacia adelante. Es importante no aplicar demasiada presión.

No obstante, el mejor tratamiento siempre es acudir a un podólogo: "El tratamiento más eficaz es una quiropodia, donde se eliminan las durezas y callosidades con las herramientas adecuadas". Además, desaconseja el uso de productos abrasivos como los callicidas, ya que "pueden causar quemaduras y dañar la piel sana alrededor de la dureza".

La clave para mantener los pies hidratados y evitar las durezas es la constancia. Aplica crema hidratante de forma regular y di adiós a la hiperqueratosis.