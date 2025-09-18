Hiperosmia: por qué algunas personas perciben los olores con más intensidad de lo normal

Es una condición médica desconocida, pero que condiciona la calidad de vida de quienes la sufren. Hablamos de la hiperosmia, que describe la sensibilidad aumentada para percibir los olores, que puede detectarse al puntuar excepcionalmente por encima de la norma en las pruebas psicofísicas para evaluar el olfato.

Tradicionalmente, "se aplica por confusión a un trastorno cualitativo del olfato en el que se padece una sensación desagradable al percibir olores cotidianos, sin percibirlos distorsionados, pero que resultan intensos o molestos, y que se denomina correctamente intolerancia olfativa", explica el doctor Alfonso del Cuvillo, responsable de la Unidad de Rinología y Asma de la Unidad de Gestión Clínica de ORL del Hospital Universitario de Jerez (Cádiz).

"La intolerancia olfativa (mal denominada hiperosmia), determina una percepción desagradable o intensa de los olores, aversión a alimentos, náuseas, ansiedad, alteraciones en el apetito, y dificultades en la interacción social", recalca el también presidente de la Comisión de Rinología, Alergia y Base de Cráneo Anterior de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Estos síntomas pueden llevar a aislamiento, depresión y disminución del bienestar general.

El impacto emocional de la hiperosmia

No hay datos concretos de la prevalencia de este trastorno olfativo en España. Sin embargo, lo que sí está claro es de cómo condiciona su día a día. Actividades como cocinar, comer, usar transporte público, estar en lugares concurridos o realizar tareas domésticas pueden ser especialmente difíciles debido a la hiperosmia.

"Se observa una alta prevalencia de ansiedad, depresión, cansancio y malestar emocional en personas con alteraciones olfativas, incluyendo hiperosmia. El impacto emocional puede ser grave y afectar a la salud mental y a la vitalidad", señala el doctor del Cuvillo.

La hipersomia es un trastorno que convierte los olores cotidianos en un problema / EUROPA PRESS - Archivo

La intolerancia olfativa (“hiperosmia”) puede provocar rechazo a ciertos alimentos, pérdida de apetito, cambios de peso y dificultades para disfrutar de la comida. Además, puede alterar el sueño y dificultar las relaciones sociales e íntimas, por la incomodidad ante olores corporales o ambientales.

El especialista de la SEORL-CCC subraya que "muchos pacientes adoptan estrategias de afrontamiento, como evitar lugares con olores fuertes, pedir ayuda a familiares para identificar alimentos, buscar información y apoyo o reestructurar rutinas diarias para minimizar la exposición a olores".

Muchos pacientes adoptan estrategias de afrontamiento, como evitar lugares con olores fuertes, pedir ayuda a familiares para identificar alimentos, buscar información y apoyo o reestructurar rutinas diarias para minimizar la exposición a olores.

¿Qué tratamientos ayudan a mejorar la calidad de vida?

La intolerancia olfativa se asocia a trastornos neurológicos, endocrinológicos, genéticos, psiquiátricos, se ha comunicado tras la inhalación de gases irritantes y como efecto adverso a algunos fármacos. Se ha asociado también al síndrome de sensibilidad química múltiple, incluyéndose como uno de sus síntomas más frecuentes.

El tratamiento de la enfermedad de base "es una de las estrategias fundamentales para mejorar la calidad de vida de los pacientes que la sufren. Además, otras opciones son el entrenamiento olfativo y el acompañamiento emocional, el apoyo psicológico o los grupos de apoyo", matiza el otorrinolaringólogo.

¿Es temporal o crónica? La duración puede variar según la causa; puede ser temporal (por infecciones o exposición a sustancias) o crónica (en enfermedades neurológicas, endocrinológicas, psiquiátricas, etc.). La persistencia de los síntomas se asocia con mayor impacto negativo en la calidad de vida y una peor salud mental.

El olfato es, desde el punto de vista de la biología evolutiva, el sentido más antiguo en todos los seres vivos. Es fundamental como sentido de alarma y de relación, de ahí las implicaciones tan importantes que tiene en la salud su trastorno. "Una persona con intolerancia olfativa (mal llamada hiperosmia) debería consultar con especialistas en otorrinolaringología para buscar una causa del trastorno. Otros especialistas implicados que pueden colaborar son los neurólogos, endocrinos, y psiquiatras", recalca el doctor Cuvillo.

El apoyo psicológico puede ser fundamental para las personas con mayor afectación. Asociaciones como la Asociación Española de la Anosmia pueden ser un foro de información y ayuda muy interesante y la propia Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, que, aunque es una asociación profesional, en su página web y sus publicaciones en redes sociales siempre aporta información sobre estos problemas de salud.