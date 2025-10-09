José Abellán, cardiólogo: “El huevo no es un alimento malo, pero sí menos saludable de lo que se pensaba”

Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), el huevo es un alimento de elevado valor nutritivo y con un aporte de energía no muy elevado. Se calcula que unas 84 calorías por un huevo de tamaño medio. La proteína es de máxima calidad, por su elevado poder biológico. La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) la toma como término de referencia, al presentar proporciones equilibradas de todos los aminoácidos esenciales.

Sin embargo, ¿es el huevo tan saludable como siempre hemos creído? El cardiólogo José Abellán, conocido por su labor de divulgación, matiza su valor nutricional: no lo considera un alimento perjudicial, pero advierte en uno de sus últimos vídeos que ciertos estudios recientes invitan a reconsiderar su consumo frecuente (siempre se ha dicho que no más de cuatro huevos a la semana). “Esto no convierte al huevo en un alimento malo, pero sí quizá menos saludable de lo que se pensaba”, afirma.

El experto señala que en nutrición, sobre todo en redes sociales, "mucha gente te hace pensar que hay alimentos malos, muy malos y alimentos que son buenos, muy buenos. Pero todo depende del contexto. Y esto, si no tienes otra cosa que comer, te mantiene con vida", explica.

Hoy en día, donde la mayoría de "nosotros tenemos una amplia disponibilidad de alimentos, sabemos que cuantos más de estos tomes, mejor para tu salud. Cuántos menos de estos, mejor para tu salud. Y aquí entra el huevo, un alimento natural y realmente rico en nutrientes esenciales, pero también con una alta cantidad de colesterol, lo que a la larga es perjudicial para tu corazón", recalca.

Disminuye un 19% el riesgo de infarto

Los estudios nos dicen que en una alimentación completa y actual, cuando comparamos el huevo con los ultraprocesados, es un alimento muy saludable, pero "cuando lo comparamos con fuentes vegetales, no lo es tanto". Sabemos que sustituir un 3% de la energía de los huevos por fuentes de proteína vegetal, disminuye un 19% tu riesgo de infarto y de mortalidad por cualquier causa. "Esto no convierte al huevo en un alimento malo, pero sí quizá menos saludable, menos abusable de lo que algunos te hacen creer", matiza el doctor Abellán

Propiedades nutricionales del huevo

Comer huevos aporta: