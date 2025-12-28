INFECCIOSAS
La receta del médico para reforzar el sistema inmunológico y prevenir resfriados en plena ola de contagios
La vitamina C, presente en cítricos y pimientos, y la vitamina E, de origen animal, son esenciales para el sistema inmunológico
Con la llegada de los meses más fríos, la incidencia de resfriados aumenta y mantener un sistema inmunológico fuerte se vuelve fundamental. El doctor Jose Alejandro Medina, coordinador de Urgencias y Medicina Interna del Hospital Vithas Tenerife, ofrece recomendaciones prácticas para protegerse y reducir el riesgo de infecciones.
Entre las estrategias más efectivas, destaca la práctica de ejercicio físico y el control de la masa muscular, que debe estar optimizada sin descuidar un mínimo de grasa corporal, necesaria para el sistema inmunológico y la capacidad de respuesta al estrés, explica el doctor Medina.
Además, es importante entrenar al cuerpo a los cambios de temperatura. “Cuando los días se hacen más frescos, conviene no abrigarse en exceso de inmediato y aclimatarse también a las climatizaciones”, recalca el especialista.
Alimentos y nutrientes que ayudan a mantener las defensas
Para mantener un sistema inmunológico eficiente, son esenciales las vitaminas con efecto antioxidante, como la vitamina C y la vitamina E. La vitamina C se encuentra en cítricos y pimientos, mientras que la vitamina E está presente en alimentos de origen animal, señala el doctor Medina.
El ejercicio físico ayuda a prevenir resfriados, pero un exceso puede reducir la capacidad de respuesta al estrés. Por eso es importante equilibrar actividad física y descanso. Dormir bien es crucial. “No sirve dormir muchas horas si el sueño no es reparador ni si dependemos de fármacos para prolongarlo”, comenta el especialista.
El estrés crónico debilita el sistema inmunológico, ya que este está regulado parcialmente por el sistema nervioso autónomo. La exposición prolongada al estrés puede aumentar la frecuencia de infecciones y disminuir la capacidad de respuesta del organismo.
Suplementos: ¿sí o no?
La necesidad de suplementos depende de la dieta y el estilo de vida de cada persona. Aunque dosis elevadas de vitamina C y adaptógenos como rhodiola rosea pueden contribuir a reforzar el sistema inmunológico, el doctor Medina recuerda que no sustituyen una alimentación equilibrada.
Además de nutrición, ejercicio y sueño, existen hábitos diarios que ayudan a mantener las defensas altas, como duchas frías matutinas, que fortalecen la capacidad del cuerpo para adaptarse a cambios de temperatura y mantienen el sistema inmunológico activo.
Fortalecer las defensas requiere un enfoque integral: ejercicio moderado, alimentación rica en nutrientes, sueño reparador, manejo del estrés y hábitos diarios que favorezcan la adaptación al entorno. Así, se puede reducir el riesgo de resfriados y mantener un sistema inmunológico fuerte, concluye el doctor Jose Alejandro Medina.
