Adiós al “por si acaso” de los antibióticos: se reducen los envases grandes para luchar contra las "superbacterias"

Va a su médico de cabecera por una infección -respiratoria o urinaria, por ejemplo- y le receta antibióticos. En la farmacia le dan una caja que normalmente contiene 30 pastillas, pero el tratamiento solo dura siete días. Le sobra casi la mitad de las pastillas. Y usted no las tira: las guarda en su botiquín "por si acaso". Es una práctica cada vez más habitual a la que Sanidad quiere poner coto.

A lo largo del próximo año, España eliminará siete formatos grandes de antibióticos de uso común, como la amoxicilina o la fosfomicina (para tratar las cistitis) y comercializará cuatro nuevos de tamaño más reducido. El objetivo no es otro que evitar excedentes en los hogares que puedan llevar a la automedicación y otros usos inadecuados.

Lo que pocos saben es que tomar antibióticos cuando no toca, ya que solo actúan contra bacterias y no para tratar resfriados, gripe o dolor de garganta, conlleva un grave riesgo para la salud, como explica la doctora María del Mar Tomás, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).

"Tenemos un problema muy importante con las superbacterias, que son cepas bacterias que han evolucionado para escapar del efecto de los antibióticos, por lo que esta medida permitiría disminuir la resistencia bacteria, la automedicación y el impacto ambiental", señala.

En tratamientos habituales con amoxicilina y amoxicilina/clavulánico con una duración de 7 días los envases que contienen 20 unidades son suficientes para completar el tratamiento de manera eficaz.

España suprime los formatos grandes de antibióticos para evitar usos inadecuados / EFE

Las "superbacterias" causan más muertes que los accidentes de tráfico

Hay estudios que establecen que "podemos eliminarlos en el agua e incluso en determinados envases, y esto favorece la propagación de estas bacterias, que pueden llegar a los animales y a los humanos". Por ello, esta estrategia One Health -Una Sola Salud- busca evitar su expansión a nivel ambiental, veterinario y de salud humana.

La mortalidad provocada por la resistencia bacteriana está por encima de la de los accidentes de tráfico. La SEIMC ha publicado que existe un "infradiagnóstico y se estima una mortalidad de 24.000 muertes al año, una cifra muy alarmante". Podría convertirse en la principal causa de muerte en 2031, por encima de los accidentes de tráfico o el cáncer.

Noticias relacionadas

Recomendaciones del uso correcto de los antibióticos Para que los antibióticos sean eficaces y seguros, es fundamental utilizarlos siempre siguiendo las indicaciones de los profesionales sanitarios. Como hace hincapié la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), Cuando un médico prescribe un antibiótico, es importante respetar exactamente la dosis y la duración del tratamiento indicadas, incluso aunque los síntomas mejoren antes de finalizarlo. Completar el tratamiento tal y como se ha pautado ayuda a eliminar completamente las bacterias y reduce el riesgo de que reaparezca la infección o de que se desarrollen bacterias resistentes a los antibióticos.

Los siete antibióticos que cambiarán su formato

La AEMPS especifica que se eliminarán las presentaciones de amoxicilina de 30 unidades de 1000, 750, 500 y 250 mg; amoxicilina clavulánico de 30 unidades de 875/125, 500/125 y 250/62,5 mg y la de 100-12,5 mg/mL; fenoximetilpenicilina de 40 unidades de 500 mg; cloxacilina 40 unidades de 500 mg; cefuroxima de 20 unidades de 500 y 250 mg; cefixima, 21 unidades de 200 mg; y fosfomicina, 2 unidades de 3 g y 12 unidades de 500 mg.