Rafa Sardiña, de Prensa Ibérica, gana el premio #ReConocidos26 al comunicador destacado en Salud

Rafa Sardiña, periodista de Prensa Ibérica, ha sido reconocido con el Premio CSL #ReConocidos 2026 en la categoría de Comunicación, un galardón que distingue a profesionales y entidades que destacan por la divulgación rigurosa y fiable sobre Salud en el entorno digital. Este reconocimiento forma parte de la sexta edición de los Premios CSL #ReConocidos, una iniciativa que busca dar visibilidad a aquellas voces que se han convertido en referentes informativos para los ciudadanos en Internet gracias a su compromiso con la evidencia científica, la divulgación y la calidad periodística.

El certamen contempla cuatro categorías: Sanitarios, Pacientes, Divulgadores y Comunicación. En esta última ha sido distinguido Rafa Sardiña por su trabajo periodístico y su "capacidad para acercar temas complejos de salud a la ciudadanía con un lenguaje claro, preciso y basado en criterios científicos". El jurado, integrado por representantes del ámbito sanitario, asociaciones de pacientes y medios de comunicación, valora especialmente el rigor, la experiencia y el impacto social de las candidaturas.

En la categoría de “Profesional Sanitario”, el galardón ha recaído en José Luis Poveda Andrés, gerente del Hospital Universitario y Politécnico La Fe. CSL ha reconocido así su trayectoria y contribución al ámbito sanitario. En el apartado de “Pacientes”, el premio ha sido para Agente educativo en diabetes, por su trabajo de apoyo y educación en diabetes dirigido a pacientes y familiares.

Por su parte, el reconocimiento a la divulgación sobre salud en redes sociales ha distinguido a Pedro Soriano, conocido en redes como EnfermeroEnRed, por su labor de divulgación científica y comunicación sanitaria digital.

"Vivimos en una época en la que la desinformación viaja muy rápido. Los bulos sobre vacunas, tratamientos milagro o falsas terapias encuentran altavoz con demasiada facilidad. Y frente a eso, el periodismo tiene que ser una barrera de contención. Tenemos la obligación de contrastar, preguntar, dudar y apoyarnos siempre en la evidencia científica", ha explicado Sardiña durante la entrega de premios, que ha tenido lugar en Madrid.

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Rafa Sardiña es graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, Antes de incorporarse a Prensa Ibérica, trabajó en las redacciones de RTVE en Extremadura e Informativos Telecinco. Recientemente, además, ha recibido el Premio de la Fundación Grünenthal y de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).