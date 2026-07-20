¿Por qué nos hace tan felices una victoria deportiva? La psicología detrás de la euforia colectiva tras el triunfo de España

La victoria de la selección española en el Mundial ha desencadenado una celebración compartida en hogares, calles y plazas de todo el país. Madrid será el epicentro de la celebración de la Roja, en concreto en Cibeles, que acogerá una completa programación de música, animación y espectáculos que amenizará la espera hasta la llegada de los jugadores y cuerpo técnico, prevista, aproximadamente, sobre las 21:00 horas, con la participación de artistas de primer nivel.

Más allá del resultado deportivo, acontecimientos de esta magnitud tienen un impacto emocional colectivo, ya que generan una experiencia común capaz de favorecer durante un tiempo emociones como el optimismo, la ilusión y la sensación de pertenencia.

Durante un partido decisivo, miles de personas concentran su atención en un mismo acontecimiento y expresan sus emociones de forma simultánea. Esta conexión entre individuos favorece el llamado contagio emocional, un proceso por el que emociones como la alegría, el entusiasmo o la esperanza se transmiten dentro de un grupo y alcanzan una intensidad mayor al experimentarse de forma compartida.

“Cuando una emoción positiva se comparte, las personas sienten que forman parte de algo más amplio que su propia experiencia cotidiana. Una victoria como esta puede generar conversaciones, recuperar vínculos y ofrecer un motivo común para reunirse, creando una sensación puntual de cercanía y apoyo social”, explica Diana Camín, psicóloga de Blua de Sanitas.

Este fenómeno está relacionado con la identificación grupal. Cuando las personas sienten como propio el logro de un equipo con el que se identifican, la victoria puede reforzar temporalmente la autoestima colectiva y generar una percepción más positiva del entorno. Además, los rituales asociados al deporte, como reunirse para ver el partido, vestir los colores de la selección o celebrar juntos el resultado, crean espacios de conexión social incluso entre personas que no tienen una relación previa.

Aficionados españoles celebran la victoria de la selección española/argentina en la final del Mundial de fútbol 2026, a 19 de julio de 2026, en Madrid (España). España consigue su segunda Copa del Mundo de fútbol de la historia, tras su primera victoria e / Carlos Lujan / Europa Press

Los grandes acontecimientos deportivos pueden funcionar como una pausa emocional dentro de la rutina diaria. Permiten compartir una experiencia positiva, favorecer la interacción social y reforzar la sensación de formar parte de una comunidad, aspectos relacionados con el bienestar psicológico.

Sin embargo, la intensidad de esta respuesta emocional depende del vínculo que cada persona mantenga con el acontecimiento y de su situación personal previa. “El entusiasmo colectivo puede ser una experiencia muy positiva, pero no debe convertirse en una obligación emocional. Una victoria deportiva no elimina dificultades personales ni hace que todas las personas se sientan automáticamente mejor. También es saludable respetar a quienes viven estos acontecimientos de una manera diferente”, señala la psicóloga de Blua de Sanitas.

Cansancio, menor energía y sensanción de vacío

Además, tras momentos de alta activación emocional, es habitual experimentar un descenso progresivo de esa intensidad. Después de una experiencia tan estimulante, algunas personas pueden notar cansancio, menor energía o incluso cierta sensación de vacío. Se trata de una respuesta normal del organismo al volver a su nivel habitual de activación tras un momento de gran emoción.

Para disfrutar de este tipo de éxitos deportivos de manera positiva, los expertos aconsejan:

Mantener un consumo responsable: La euforia del momento puede favorecer una ingesta de alcohol superior a la prevista. Alternarlo con agua, comer adecuadamente y evitar conducir después de consumir alcohol ayuda a reducir riesgos y favorece que la celebración se recuerde de forma positiva.

La euforia del momento puede favorecer una ingesta de alcohol superior a la prevista. Alternarlo con agua, comer adecuadamente y evitar conducir después de consumir alcohol ayuda a reducir riesgos y favorece que la celebración se recuerde de forma positiva. Proteger el descanso posterior: Una noche excepcional puede alterar los horarios habituales, pero mantener la falta de sueño durante varios días puede afectar al estado de ánimo, la concentración y la regulación emocional. Recuperar progresivamente la rutina ayuda al organismo a volver a su equilibrio.

Una noche excepcional puede alterar los horarios habituales, pero mantener la falta de sueño durante varios días puede afectar al estado de ánimo, la concentración y la regulación emocional. Recuperar progresivamente la rutina ayuda al organismo a volver a su equilibrio. Poner límites a la intensidad digital: Seguir constantemente redes sociales, comentarios y debates puede prolongar el estado de activación emocional y aumentar la exposición a conflictos. Reservar momentos de desconexión permite disfrutar más del entorno y de las personas presentes.

Seguir constantemente redes sociales, comentarios y debates puede prolongar el estado de activación emocional y aumentar la exposición a conflictos. Reservar momentos de desconexión permite disfrutar más del entorno y de las personas presentes. Transformar la motivación en hábitos positivos. La energía generada por un acontecimiento deportivo puede aprovecharse como impulso para incorporar hábitos saludables, como aumentar la actividad física, practicar deporte de forma recreativa o participar en actividades sociales relacionadas con el movimiento.

La energía generada por un acontecimiento deportivo puede aprovecharse como impulso para incorporar hábitos saludables, como aumentar la actividad física, practicar deporte de forma recreativa o participar en actividades sociales relacionadas con el movimiento. Mantener la conexión más allá del evento. La celebración de un triunfo deportivo puede ser una oportunidad para reforzar relaciones sociales y recuperar espacios de encuentro con familiares, amigos o comunidad.

“Los grandes logros deportivos nos recuerdan el valor de compartir experiencias y sentirnos parte de un grupo. Aprovechar esa emoción positiva para fortalecer vínculos y hábitos saludables permite que el efecto beneficioso vaya más allá del propio resultado deportivo”, concluye Diana Camín.

Fuente: La Nueva España