Embajadores de la actual Semana Santa Callosina

La Semana Santa de Callosa de Segura, desde 1980, ha venido nombrando una serie de personas a las que homenajear por su labor en nuestras celebraciones pasionales. Estas se dan a conocer de forma solemne, al iniciarse la cuaresma en el Acto de Presentación de los Cargos de Honor. Convirtiéndose en los «embajadores» de la actual Semana Santa.

El primero de los cargos y del que tenemos referencia desde el 1900 es el de Caballero o Dama Portaestandarte y que es la persona que abre la procesión del Santo Entierro portando la bandera negra, y el Domingo de Resurrección encabeza la Procesión del Encuentro con Jesús Resucitado y que, tras un ceremonial, quita el manto a la Virgen Enlutada y cambia la bandera negra por una blanca, que abre la procesión de retorno a la iglesia y tras la Misa de Pascual continúa ondeando en la Procesión del Resucitado.

Desde los años ochenta se estableció un turno rotatorio entre las cofradías, para que fueran estas quienes propongan a la Junta Mayor el candidato elegido. Este año ha correspondido a la Cofradía de Santa María Magdalena y Jesús del Perdón, siendo el elegido don Juan A. López Samper, tesorero de su Junta Directiva, miembro de su Banda de Clarines y Tambores y cofrade también de la Hermandad de los Nazarenos de Cristo y a la Cofradía de Jesús Triunfante en las que ha puesto su hombro para procesionar a sus titulares. Persona que ha involucrado a toda su familia en ambas y un ejemplo de entrega y generosidad. Como curiosidad su padre Juan Antonio López Rodríguez ocupó este cargo en el año 2009 y él lo ha aceptado con una ilusión y entrega total.

Miguel Ángel Ferrández Noguera, pronunciando el Pregón el pasado 1 de marzo. / Moisés Marco

El segundo cargo surge en 1980 y es el de Pregonero que se encarga de pronunciar el Pregón en un acto solemne organizado al efecto. Este año ha sido nombrado y ha realizado su pregón don Miguel Ángel Ferrández Noguera, el pasado domingo 1 de marzo. Con él se ha cumplido el número 45 de esta larga saga de pregoneros, cautivando a los asistentes al acto y a las personas que han podido verlo a través de la televisión local Telecallosa, por su creación e interpretación. Es cofrade de Jesús Triunfante y de la Cofradía de Santa María Magdalena y Jesús del Perdón por tradición familiar.

Su principal virtud es ser un grandísimo actor aficionado lo que le ha llevado a ser Presidente del Patronato de la Pasión, Director de este Auto Sacramental y haber interpretado durante 30 años el papel principal de Jesucristo, entre otros muchos. Su voz e interpretación también se conoce en las embajadas de las fiestas de Moros y Cristianos, escenificaciones de la conquista cristiana de la ciudad y obras teatrales dramáticas y cómicas, siendo muy versátil y adaptándose a cualquier papel. Pero sin duda el que mejor ha hecho es este de Pregonero, que cautivó y emocionó a los cofrades que le interrumpieron con sus aplausos en varias ocasiones.

Francisco Zaragoza Braem, Hermano Mayor de Honor de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa. / INFORMACIÓN

Y el tercer cargo es el de Nazareno de honor y que elige la Junta Mayor entre los candidatos propuestos. Se viene nombrando desde 1985 por lo que hay en la actualidad 40 personas o entidades incluidos en este cargo. Este año la persona designada es doña María José Gómez Bañón. Una mujer que con solo dos años ya empezó a procesionar con la Cofradía de la Virgen de los Dolores, de adolescente con la Cofradía de la Santa Cruz y más adelante con la Hermandad de los Nazarenos de Cristo. Con la llegada del primer paso portado a hombro por mujeres, allí estuvo ella poniendo el suyo con Jesús del Perdón de la Cofradía de Santa María Magdalena, siendo su capataz durante los primeros años.

Fue siete años vocal de la Junta Central de SS y fundadora de la Cofradía de María Santísima de la Victoria y actualmente ocupa el cargo de tesorera. Ha demostrado sobradamente su entrega a nuestra Semana Santa Callosina y completa esta tripleta de personas amantes de nuestras tradiciones que este año nos representan ante toda la ciudad.