Enercoop cede espacios en el nuevo Fōrum a la Federación de Cofradías

La esencia cultural, la historia y la devoción de Crevillent se dieron cita el 14 de marzo en el remodelado edificio del Fōrum Enercoop, escenario elegido para la firma de un nuevo acuerdo marco de colaboración entre la Cooperativa Eléctrica Benéfica San Francisco de Asís y la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent.

Un acuerdo a través del cual la Cooperativa Eléctrica refuerza su alianza y compromiso con una de las entidades que mejor vertebra la sociedad y las tradiciones del municipio, consolidándose una relación de cooperación y trabajo mutuo y que da continuidad a las acciones previas de apoyo y mecenazgo, como las orientadas a la construcción y mantenimiento del Museo de la Semana Santa o el respaldo a su también centenaria revista, entre otras.

Un espacio de vanguardia al servicio de la Semana Santa

A través de este acuerdo, la Federación podrá usar, temporalmente y sin contraprestación económica, parte de los espacios disponibles en el recientemente inaugurado Fōrum Enercoop para distintos usos relacionados con la Semana Santa, tanto en las zonas ya rehabilitadas como en otras pendientes de rehabilitar.

Así, mientras no se pongan en marcha otros usos, el atrio y la planta baja del edificio protegido con fachada a la céntrica calle Corazón de Jesús podrán albergar actos sociales, como por ejemplo la presentación de la revista de Semana Santa o el ágape posterior al pregón que, de hecho, ya se han llevado a cabo este año 2026. También se contempla el depósito de tronos en la noche del Miércoles Santo al Viernes Santo, al tratarse de un emplazamiento muy próximo a la Plaza de la Constitución.

La Cooperativa cede además una superficie de 360 m², para su uso como almacén, en uno de los cuerpos del edificio, el cual ha sido dotado de acceso independiente y aislado del resto del complejo.

Compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa

Para el Grupo Enercoop, respaldar la Semana Santa de Crevillent —declarada de Interés Turístico Internacional— trasciende el concepto tradicional de patrocinio, llegando al hermanamiento. Constituye uno de los pilares de la sólida política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que da sentido a la Cooperativa desde su fundación en 1925, puesto que iluminar Crevillent no solo consiste en llevar energía a sus hogares y tejido productivo, sino también en mantener viva la llama de sus tradiciones y su cultura.

Mario Ruiz, presidente de la Federación, expresaba tras la firma «nuestro más sincero agradecimiento a la Cooperativa Eléctrica por su cercanía, por su disposición y, sobre todo, por ponerlo todo tan fácil desde el primer momento. Gracias por ayudarnos, por acompañarnos y por cedernos un espacio tan necesario para nuestra Semana Santa, que es una herencia viva que solo puede mantenerse gracias a la implicación de instituciones y entidades comprometidas con su pueblo».

Por su parte, Guillermo Belso, presidente de la Cooperativa Eléctrica, declaró que «en todo lo que sea importante para Crevillent y para los crevillentinos debe estar presente la Cooperativa y, sin duda, nuestra querida Semana Santa merece disfrutar también de un espacio tan céntrico y simbólico como el Fōrum Enercoop. Por el momento, se plantean usos temporales, de forma gratuita, hasta que la evolución de las obras vaya determinando otro tipo de soluciones o planteamientos».