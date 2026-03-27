Jueves Santo en Callosa de Segura: amor fraterno, esperanza y silencio

Callosa de Segura comienza este día con las grandes celebraciones eucarísticas de la Iglesia en sus dos parroquias de San Martín y San José. La principal tiene lugar a las 19:00 horas en la que se realiza el lavatorio de pies, en este caso son los niños de Primera Comunión los que representan a los doce apóstoles en ese momento, un gesto que realiza Jesús donde nos enseña el servicio, la humildad y el amor al prójimo con su mensaje: «Amaos los unos a los otros como yo os he amado».

Acabado el oficio, el sacerdote se dirige al Monumento donde se hace la reserva de la forma consagrada. Este monumento reviste características especiales diferentes a otros que se colocan en otras ciudades de la zona, las cuales consisten en una gran escalinata con balaustrada que finaliza en una mesa de altar, sobre la que se coloca una nube con dos arcángeles que sostienen el tabernáculo, donde se guardan las sagradas formas. Este tabernáculo está rematado por una gran rayada y sobre la misma una gran cornisa con dos pilastras que enmarcan todo el monumento y de la que penden grandes cortinajes granates cerrándolo. Todo este altar efímero se monta en la capilla de la Comunión, obra del siglo XVIII y tiene una altura aproximada de 8 metros por 5 de ancho, lo que da una idea de lo monumental del mismo. Obra de la casa Rabasa y Royo, de mediados del siglo XX.

Nuestra Señora de la Esperanza Macarena, obra del escultor Pedro Noguera del año 1996. / INFORMACIÓN

Ese día los callosinos visten sus mejores galas para participar en los Oficios, visitar los monumentos eucarísticos de las otras iglesias de la localidad y rezar lo que aquí llamamos «las estaciones». Se pueden ver grupos de familias o amigos en ese trasiego de entrar y salir de los templos de San José, San Martín y la capilla de las Hermanas Carmelitas; a las que se suman la ermita del Rosario, en la que se venera a María Santísima de la Victoria y la capilla de la Orden Franciscana Seglar, donde se encuentra la imagen de Nuestro Padre Jesús, que participará en la mañana siguiente en el rezo del Vía Crucis.

A las 21:15 horas comienza la procesión de la Cofradía de San Juan Evangelista y Nuestra Señora de la Esperanza Macarena. Una hora antes, ya se encuentra expuesto para la contemplación de los visitantes delante de la puerta principal de la Iglesia de S. Martín, el paso de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena, obra del escultor Pedro Noguera del año 1996. Se lleva en un trono con palio, estilo andaluz, obra del orfebre Orovio de la Torre y portado por 32 costaleros. Recientemente han celebrado el 30 aniversario de su llegada y primera procesión por nuestras calles callosinas.

Encarnación Todos los Santos Garri Martínez, presidenta de la Junta Mayor de Semana Santa de Callosa de Segura. / INFORMACIÓN

La procesión es abierta por el estandarte y los tambores destemplados de la cofradía a los que siguen un gran número de personas alumbrando con velas, a continuación, la imagen mecida por sus costaleros al son de marchas procesionales, cerrando la presidencia compuesta por representantes de las distintas cofradías y hermandades y junta directiva de la misma.

A las 23:00 horas y tras una meditación realizada dentro del templo de San Martín, se abren las puertas y sale su titular, el Cristo del Silencio, con las luces apagadas en todo su recorrido. Es una procesión única, que crea un ambiente especial de seriedad y recogimiento donde solamente se escucha el sonido de la tuba, que abre la procesión tras el estandarte y cuatro tambores destemplados. Le siguen dos filas de nazarenos que portan el cirio y alumbran al Crucificado, que es portado sobre la original cruz iluminada, que este año cumple 80 años.

Los portapasos llevan la imagen al ritmo que marca el tambor que les precede, detrás del mismo, cerrando, la presidencia formada por representantes de las distintas cofradías y hermandades junto con los invitados, junta directiva y los devotos. Así finaliza una jornada llena de sentimiento y fervor.