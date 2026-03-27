Patronato de la Pasión y Cofradía Jesús Triunfante: Juntos en el camino

Cada Semana Santa, Callosa de Segura revive una de sus manifestaciones culturales y religiosas más arraigadas gracias al trabajo constante del Patronato de La Pasión. Después de sus cincuenta y siete años de existencia ininterrumpida, esta entidad no solo mantiene viva una de las tradiciones dramatizadas más antiguas de la localidad, sino que también refuerza, año tras año, los lazos que la unen con la Cofradía de Jesús Triunfante, una relación que no es reciente ni circunstancial.

La colaboración entre el Patronato y la Cofradía se hace especialmente visible cada Domingo de Ramos. Ese día, las calles de Callosa se llenan de vecinos que, con palmas y ramas de olivo, acompañan la entrada triunfal de Jesús. En ese escenario, la participación de los miembros de La Pasión añade un componente escénico que refuerza el carácter emotivo de la jornada, conectando la tradición religiosa con la representación teatral.

Prácticamente desde los orígenes de la Cofradía, el Patronato ha estado presente de manera activa, contribuyendo a engrandecer la procesión del Domingo de Ramos en Callosa de Segura. Numerosos actores y actrices participan dando vida a las gentes del pueblo de Jerusalén y otros tanto representan a los doce apóstoles que, precediendo al trono del Cristo, ponen rostros a ese grupo de elegidos por el Nazareno para llevar a cabo su misión. Y a la llegada del trono a la Arciprestal de San Martín, uno de los actores del Patronato, concretamente quien esto escribe, que este año tiene el inmenso honor de ser el Pregonero de la Semana Santa callosina, declama unos versos dedicados al Triunfante escritos por doña Encarnación Baeza. Tras los versos, un grupo de niños y niñas del Patronato, ataviados de hebreos, representan un pequeño pasaje de La Pasión, recibiendo al grito de ¡Hosanna! la imponente imagen de nuestro Jesús Triufante. Esta colaboración constante ha tejido una conexión que trasciende lo meramente institucional para convertirse en una relación profundamente humana y cultural.

Jesús Triunfante a su llegada a la Iglesia de San Martín. / Moisés Marco

Uno de los hitos más significativos en esta relación se produjo durante la conmemoración del vigésimo quinto aniversario de la Cofradía de Jesús Triunfante. En aquella ocasión, el Patronato participó activamente en un espectáculo conmemorativo que integraba música y teatro, aportando escenas de La Pasión. Aquella experiencia consolidó una colaboración que ya venía gestándose desde años atrás y que hoy se mantiene con la misma intensidad.

Tal es el vínculo que nos une que hace unos años, el Patronato fue nombrado por la Cofradía como Cofrade de Honor, todo un gesto por su parte cargado de simbolismo. No solo premiaban el trabajo de quienes han dedicado su tiempo y esfuerzo a mantener viva La Pasión, sino que también reconocían la importancia de la unión entre colectivos para preservar las tradiciones. Este nombramiento fue, en definitiva, un homenaje colectivo a generaciones de callosinos que han contribuido a que las representaciones de La Pasión sigan emocionando al público un año tras otro.

Pero la historia compartida entre ambas entidades también está marcada por nombres propios que han dejado una huella imborrable. Entre ellos destaca el de Ramón Pajares Manresa (DEP), figura clave tanto en los orígenes del Patronato, donde fue vicepresidente, como en la Cofradía, de la que es fundador. Su implicación en los primeros años en nuestra entidad, fue decisiva para consolidar las representaciones de La Pasión, en una etapa en la que su continuidad no estaba garantizada. Además, su iniciativa para impulsar un concurso nacional de carteles permitió proyectar el nombre de Callosa de Segura más allá de sus fronteras, contribuyendo al enriquecimiento cultural de la localidad. Su legado, reconocido con distinciones y homenajes, sigue presente en la memoria colectiva del Patronato.

Miguel Ángel Ferrández Noguera, pregonero de la Semana Santa 2026 de Callosa de Segura. / INFORMACIÓN

Más allá de los actos concretos, lo que define esta relación es un espíritu compartido: el compromiso con la tradición, la cultura y la comunidad. En una sociedad donde muchas costumbres corren el riesgo de desaparecer, la unión entre el Patronato de La Pasión y la Cofradía de Jesús Triunfante demuestra que la colaboración es clave para mantener vivas las raíces.

A día de hoy, podemos asegurar que esta alianza se presenta como un ejemplo de cómo el trabajo conjunto puede fortalecer la identidad de un pueblo. Callosa de Segura no solo celebra su Semana Santa, sino también la capacidad de sus gentes para unirse en torno a aquello que les define. Larga vida a esta unión entre el Patronato de La Pasión y la Cofradía de Jesús Triunfante.