La procesión del Santo Entierro de Callosa de Segura, cuatro siglos de historia y tradición

La Semana Santa de Callosa de Segura, considerada como la muestra de religiosidad popular más importante de la localidad, tiene su origen en la llegada de los frailes alcantarinos a la villa de Callosa en 1585, poco después de la segregación de la localidad, de la ciudad de Orihuela, el 4 de noviembre de 1579.

El origen de la Semana Santa callosina se encuentra en esta comunidad de franciscanos descalzos, quienes promovieron las actividades pasionales y, con ellas, el rezo del Vía Crucis, los sermones cuaresmales, la realización de la Corona Mortificada y los Cantos de la Pasión. Este origen se refuerza además con la figura de la venerable Juana Ángela Godoy García, la Beata Godoya, promotora desde finales del siglo XVI de los populares «pasos», cada noche de Cuaresma.

Acudiendo a la tradición transmitida por nuestros mayores, se señala que la Beata Godoya procesionaba con su cruz, la misma que portaba en el Vía Crucis, delante de los pasos de la Soledad y Cristo Yacente en la procesión del Santo Entierro. Esta tradición oral nos lleva a pensar que esta procesión se remontaría a principios del XVII, ya que esta terciaria franciscana falleció en 1622, por lo que la existencia de esta procesión sería ya una realidad en el inicio de la historia de la Callosa independiente.

Miguel Martínez Aparicio, cronista Oficial de la Ciudad y Hermano Mayor de la Junta Mayor de Semana Santa de Callosa de Segura. / INFORMACIÓN

La vinculación histórica de nuestro municipio con Orihuela hace que existan señas de identidad muy parecidas, como la labor de la comunidad franciscana en los actos pasionales, así como la procesión oficial e institucional de la Semana Santa: la del Santo Entierro, con la participación de los mismos pasos, la Cruz, la Soledad, el Cristo Yacente y la devoción a Nuestro Padre Jesús. Destaca especialmente la presencia en la apertura del cortejo procesional del Caballero Portaestandarte —en Orihuela, Caballero Cubierto—, figura que simboliza el carácter oficial de la procesión y su vinculación con el Ayuntamiento.

Aunque no se tiene constancia documental exacta del inicio de esta procesión, que por tradición oral nos llevaría al siglo XVII, sí se conserva documentación en el archivo municipal. En el libro de actas capitulares de 1778 se recoge la organización de la procesión del Santo Entierro del Viernes Santo 17 de abril de 1778, lo que demuestra la importancia institucional que ya tenía esta procesión en el siglo XVIII.

Callosa ha sabido transmitir un legado que forma parte de su identidad. / Moisés Marco

Durante este siglo fueron frecuentes las disputas del Consejo Municipal con el clero parroquial sobre la organización de los actos de Semana Santa, como la procesión o los sermones cuaresmales. Así lo vemos en 1750, siendo alcalde don Juan de Velasco y Rospigliosi, cuando se citó a varios alcaldes anteriores para declarar ante el Síndico Procurador General, manifestando todos ellos que este derecho pertenecía a la Villa frente a la pretensión del clero de San Martín. En las sesiones municipales se elegía al predicador en distintos años, como 1783, 1815, 1816 o 1817. Incluso en 1925 el Ayuntamiento pagaba a la banda La Filarmónica por su participación en la Semana Santa y también al párroco para gratificar al padre predicador de la Cuaresma, lo que demuestra la implicación municipal en la organización de la Semana Santa desde entonces.

Volviendo a la procesión del Viernes Santo de 1778, comprobamos cómo esta procesión mantiene prácticamente la misma estructura hasta nuestros días. Tradicionalmente se celebró el Viernes Santo hasta que en el año 2005 pasó a celebrarse el Sábado Santo de manera ininterrumpida.

El Consejo de la Villa, presidido por don Bernardino Pérez de Pérez, estableció que iniciara el cortejo el Caballero Portaestandarte con la primera insignia de la procesión, el Estandarte de la Villa, acompañado por dos alumbrantes del estado noble de la Villa. A continuación iría el Paso de la Soledad, portado en andas por cuatro personas de la primera distinción, acompañado por seis alumbrantes. Seguidamente procesionaría el paso del Sepulcro, portado por cuatro personas con vestas a cara descubierta, acompañados por seis luces portadas por labradores.

La Virgen de la Soledad saliendo de la puerta de la Iglesia. / Moisés Marco

A estos pasos oficiales, cuya designación de portapasos y alumbrantes correspondía al Ayuntamiento, les acompañaba el paso de la Santa Cruz, con seis acompañantes designados por su cofradía fundada a principios del siglo XVIII, concluyendo el cortejo con el paso de Nuestro Padre Jesús, acompañado por sus devotos, cuya devoción nació en 1740.

Así ha sido desde entonces hasta la actualidad, pasando su organización a la Junta Mayor y manteniéndose la participación municipal y de las cofradías en esta procesión oficial, que hoy se celebra el Sábado Santo y finaliza con las cofradías del Santo Sepulcro y la de la Soledad, paso que preside la Corporación Municipal desde tiempo inmemorial.

De esta forma, la procesión del Santo Entierro y, en general, la Semana Santa callosina, se presentan hoy como el resultado de más de cuatro siglos de historia, tradición y devoción popular, en los que el pueblo de Callosa de Segura ha sabido conservar y transmitir un legado que forma parte esencial de su identidad colectiva.