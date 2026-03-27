Tradición centenaria que emociona a todo un pueblo: el Viernes Santo de Aspe

La Semana Santa de Aspe no es únicamente una sucesión de procesiones. Es una manifestación viva de historia, sentimiento y tradición que se remonta al año 1615, cuando nació la primera cofradía en la localidad. Más de cuatro siglos después, esta celebración se ha consolidado como uno de los acontecimientos más importantes del calendario aspense, reconocido como Fiesta de Interés Turístico Provincial desde 2008.

Durante estos días, el municipio se transforma por completo. Calles, plazas y avenidas se convierten en escenario de una intensa programación que combina actos litúrgicos, representaciones vivientes y procesiones de gran solemnidad. Sin embargo, entre todos los momentos que componen esta celebración, hay uno que destaca por encima del resto: la mañana del Viernes Santo.

La procesión del Camino del Calvario emerge como el acto central, reuniendo a nueve de las diez cofradías de la localidad en un despliegue de fe que recorre simbólicamente la vida y pasión de Cristo. Es un momento donde la tradición se respira en cada detalle y donde la participación ciudadana alcanza su máxima expresión.

El epicentro de esta emoción se sitúa en la Avenida de la Constitución. Allí tiene lugar uno de los ritos más característicos y esperados: las Cortesías a Jesús Nazareno. Este acto, cargado de simbolismo, convierte la procesión en una coreografía perfectamente coordinada en la que cada imagen rinde su saludo al Nazareno, figura central que avanza portando la cruz.

El cuadro que se forma durante las Cortesías es de una belleza singular. La imagen de Jesús Nazareno recibe el homenaje de la Verónica, que este año celebra el centenario de su cofradía con una renovada indumentaria y la presentación de una nueva Faz del Señor. Junto a ella, participan San Juan, la Virgen Dolorosa y uno de los elementos más distintivos de la Semana Santa aspense: las representaciones vivientes.

Las Marías, jóvenes que encarnan figuras bíblicas desde la tradición y la devoción, aportan un componente teatral único que diferencia a Aspe de otras celebraciones. A sus pies, la Magdalena, también representada de forma viviente, aguarda con su jarro de ungüentos, simbolizando la fidelidad y el amor inquebrantable. Este conjunto, en perfecta armonía, logra transmitir una emoción que trasciende lo religioso para convertirse en patrimonio cultural.

En total, son doce las procesiones que recorren el municipio durante la Semana Santa. / .

El recorrido de la procesión no es casual. Además de su significado espiritual, guarda un valor simbólico especial para los aspenses: es el mismo itinerario que recorrerá la patrona del municipio el próximo 5 de agosto, lo que refuerza el vínculo entre tradición, fe e identidad local.

Pero el Viernes Santo no termina con la subida al Calvario. Cuando cae la tarde, el ambiente cambia por completo. La solemnidad se intensifica con la Procesión del Santo Entierro, que envuelve las calles en un silencio casi absoluto, creando una atmósfera de recogimiento que contrasta con la intensidad de la mañana.

Sin embargo, la celebración no termina en la tristeza. El Domingo de Resurrección transforma el luto en alegría con la tradicional “Mañanica de Pascua”. La Plaza Mayor se convierte en el escenario de un nuevo encuentro, donde Jesús Resucitado recibe el saludo de las Marías, la Magdalena y la Guardia Pretoriana. El momento culminante llega con el encuentro entre la Virgen María y Cristo Resucitado, acompañado por San Juan y las demás imágenes, en una explosión de júbilo que simboliza el triunfo de la vida.

La Semana Santa de Aspe arranca días antes, con actos que preparan el espíritu de la celebración. Desde el encendido de la Cruz Cuaresmal en la Ermita de la Santa Cruz durante el Miércoles de Ceniza, hasta el sobrecogedor Sermón de las Siete Palabras —conocido popularmente como «El Monte»—, cada evento aporta una pieza fundamental a este complejo mosaico de tradición.

En total, son doce las procesiones que recorren el municipio, comenzando con la Procesión Infantil del Sábado de Pasión que sale de la Ermita de la Concepción, por su vinculación histórica con la Semana Santa aspense, y culminando con la celebración de la Resurrección. A ellas se suma la tamborada, que reúne a músicos de distintas localidades, reforzando el carácter participativo de la fiesta.

10 cofradías y más de 2.000 cofrades

Con 10 cofradías y más de 2.000 cofrades, la implicación del pueblo es total. La Semana Santa de Aspe es, de hecho, la segunda fiesta más antigua del municipio, y uno de sus principales referentes culturales y patrimoniales.

Su singularidad reside en elementos únicos como las Imágenes Vivientes, las Cortesías o el propio Sermón de las Siete Palabras, tradiciones que han perdurado a lo largo de los siglos y que siguen emocionando generación tras generación.

Así, cada Viernes Santo, Aspe revive su historia. Y en cada paso, en cada tambor, en cada mirada, se reafirma una identidad colectiva que convierte esta celebración en mucho más que una fiesta: en una experiencia profundamente arraigada en el alma de un pueblo.