El horóscopo de hoy viernes 11 de septiembre de 2020 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen solo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Es un buen momento para volver a las raíces, lo necesitas hace un buen rato. Siempre es bueno recordar de donde vinimos, donde nacimos y donde fuimos criados. La mayoría de las personas han partido desde muy abajo, nunca se debe olvidar los orígenes humildes y el esfuerzo que otros han hecho.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Siempre es bueno pausar un poco y comenzar a ver en perspectiva lo que nos ha estado sucediendo en la vida. No dejes que te entren las ganas de dejar todo botado cuando tengas dificultades para realizar las tareas que te han encomendado.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

El dinero será un tema muy relevante en el día de Capricornio, por lo que si tienes una deuda sin pagar, hoy es el momento para hacerlo. Recibirás una cuenta con un cobro excesivo, lo que te llevará a tener que ir directamente al lugar para poner un reclamo, no dejes que esto te desanime.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Quienes estén a cargo de pacientes enfermos o trabajen en el área de la salud, tienen una excelente jornada, ya que es muy probable que hagan algo muy bueno por alguien que se los agradecerá de una linda forma, se sentirán orgullosos de lo que hacen.

Leo (23 julio al 22 agosto)

No dejes de lado tus sueños, el día de hoy comienza a escribir en un cuaderno todo lo que deseas y lo que has estado esperando durante mucho tiempo, cuando vayas pasando las etapas que te lleven a conseguirlo vuelve a mirar lo que has escrito y anda borrando lo que se haya cumplido.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Es probable que el día de hoy sea una jornada de cansancio extremo para Libra, algo que estaba esperando hace algún rato, ya que vislumbraba las obligaciones que se le venían encima. Hoy es el momento para comenzar a pedir un aumento de salario o un ascenso.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

No dejes que el nerviosismo y la ansiedad se apodere de ti, estás a un paso de entrar en una excelente etapa de tu vida, la plenitud está a la vuelta de la esquina, pero estás con temor a dar el salto necesario para entrar en esta bella etapa a la que todos queremos llegar alguna vez.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

El hecho de que ya no quieras recordar el pasado ni volver a quedarte en lo que pasó antes en tu vida te ha reportado grandes beneficios, no solo a ti, sino también a la persona que está a tu lado.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Tiene la posibilidad de experimentar algo que no había probado antes el día de hoy, podría ser algo relacionado con el amor o el juego de pareja, sea lo que sea, le dará una nueva visión del mundo y también de sí mismo.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Estás dejando de lado eso que te detenía a hacer bien las cosas y eso es muy importante, te estás liberando y dejando de lado la coraza que antes te impedía amar o volver a enamorarte, lo cual también es muy positivo.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Estás dejando que la impulsividad tome tu vida y tu mente, por lo que es probable que alguien te diga hoy que estás reaccionando mal antes un comentario que te dé, recuerda que parte de crecer significa aceptar que no somos solo nosotros en el mundo.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

No es momento de hacer cambios bruscos en tu vida, es tiempo de tomar un descanso y dejar las cosas como están por un tiempo. Si tu relación de pareja no marcha bien, debes tomar la opción de tomar una distancia entre los dos.