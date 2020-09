El horóscopo de hoy jueves 17 de septiembre de 2019 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy jueves en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

No existe tal cosa como esa fantasía que muchos se inventan en la cabeza de que serán felices para siempre con alguien, eso es parte de los cuentos y no puede ser tomado como real, habrá momentos de extrema felicidad como también discusiones, esa es la magia de la vida.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

No es solo que no intentes hacer más para mejorar tu camino, es que de verdad estás dejando la vida pasar sin tomar las riendas de lo que te afecta y lo que puedes cambiar, siempre tenemos que actuar cuando las cosas parece ir por camino que no debe ser, todo se devuelve en la vida Acuario.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Si quieres escuchar que tu vida es un jardín de rosas y siempre lo será estás viviendo en el mundo de las fantasías porque nunca nada será como en los cuentos de hadas, a veces tienes que perder cosas para tener otras y viceversa, no es una desgracia, es solo el camino real de la vida.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

No seas ingrato con la vida, cuando recorremos el camino no agradeciendo las bondades que tenemos y que otro no, las cosas se van cuando menos lo esperamos, por eso en el camino siempre tenemos que hacer nuestra parte e ir dando una mano a lo positivo.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Tienes muchas ganas de romper con todo lo que te está afectando ahora, el tiempo de ver la verdad sobre lo que estás llevando puede ser el momento perfecto para encontrar una solución perfecta a todo lo que quieres vivir, desde hoy y más allá, todo lo puedes disfrutar desde hoy.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Para que Virgo pueda decir todo lo que está en su interior siempre tiene que tentar a la suerte, es muy bueno lo que vives ahora, solo tienes que comenzar a decidir que todas las experiencias que vas teniendo tienen de verdad una respuesta a las incógnitas que hace tiempo quieres resolver.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Muchas personas muestran dudas cuando deben decir lo que siente, eso es normal, no siempre tenemos la valentía de enfrentar nuestros propios dolores y pensamientos, es un buen día para dejar salir todo lo positivo que llevamos en nuestro interior, que no quede nada dentro.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Las cosas no se acaban en la vida solo porque sí, hay muy buenas razones para contemplar algunos nuevos caminos que te pueden entregar cosas positivas, lo que quieres lo conseguirás, solo tienes que estar atento a lo que estás a punto de vivir de ahora en adelante en todo lo que viene.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Sagitario disfruta mucho de las cosas que otros hacen, sobre todo con las que se siente identificado, estás buscando un guía hace tiempo y es muy probable que lo hayas encontrado, para lograr tener un poco más de atención a todo lo que quieres solo debes enfocarte un poco más.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Vuelve a interpretar lo que otros dicen como una oportunidad para crecer más y concretar los deseos que guardas en tu interior con respecto a lo bueno que vives, el camino se hace grande cuando no nos hacemos acompañar por personas que valen la pena en nuestra vida.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Acuario no está confiando ciegamente en las cosas que otros le pueden entregar, por lo mismo durante esta jornada podría verse afectado por ciertas cosas que no le entregarán lo positivo que quiere tener en su camino, puedes estar tranquilo eso sí que todo se solucionará al final.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Estás cambiando mucho en este tiempo y es muy probable que estés haciendo ciertas cosas que no te acercan de verdad al camino que debes llevar, pero nada es porque sí querido Aries, cuando estás concentrando tu energía en una tarea debes seguirla y no desistir de ella.