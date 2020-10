El horóscopo del viernes 2 de octubre de 2020 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones del viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

No está nadando con la corriente y se podría perder, por otra parte, el espíritu rebelde que tienes en este momento te puede ayudar mucho a ver las cosas positivas de la vida como algo bueno para ti, si recurres a antiguos planes que de nada te sirven podrías lamentarlo.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

No estás viendo las cosas con el prisma correcto, cambiar un poco la mente y dejar de seguir planteamientos imposibles será lo necesario para cualquier escenario que estés viviendo, recuerda que siempre hay que estar de acuerdo con lo que tenemos y lo que queremos conseguir.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Puede estar sintiendo buenas cosas el día de hoy y si no quiere realizar una actividad es muy probable que no pueda hacerlo, solo por el hecho de que no quiere mezclar cosas en su vida, así que el día de hoy caprino no evites congeniar bien con las cosas que quieres ahora mismo.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

No es necesario que te enemistes con alguien porque no ha entendido algo que has dicho, no todo el mundo está listo para saber todo sobre los demás, ni tampoco saber cómo sí o no deberían reaccionar ante las palabras de otros, si infieres que esa persona no ha hecho nada, no pelees.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Si crees que lo esencial en tu camino es lo que debes tener en cuenta puedes poner a favor todas las cartas que tienes, lo que deseas es lo óptimo, pero si no ves a alguien hace algún tiempo, hoy es un día especial para los reencuentros, si estás dispuesto hazlo hoy mismo.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Está jugando con fuego el día de hoy, no es posible que vivas tu vida siempre en el peligro, cuando tienes bien consciente los pasos que quieres dar, eso no debería pasar, así que manos a la obra Escorpio, estás en un buen camino para comenzar a renacer desde ahora.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Construyes una buena base de pensamiento y podrías poner en juego algunas cosas que no te van a entregar algunas partes buenas de tu vida, a no ser que tengas dentro de tu mente las cosas que quieres todo el tiempo, recuerda que la ley de atracción es la más poderosa del mundo.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

El paso a una vida mejor siempre va de la mano de los planes que tenemos y de las cosas que estamos dispuestos en este momento, lo que va de la mano con la vida siempre es positivo, no importa si a veces tiene malos resultados, siempre podemos salir delante de lo difícil.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Debes sortear las dificultades, estás en un tiempo muy malo para dejar de hacer las cosas que te gustan, podrías estar pasando por dificultades que te cuesta manejar en este momento, pero que sí pones realmente tus ganas en ello lograrás triunfar porque es lo que corresponde.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Si vuelves por un minuto a darte cuenta de que todo lo que tienes puede ser resumido en un par de páginas, entonces te debes a ti mismo el comenzar a escribir más páginas de esa misma historia para seguir avanzando en el camino, nuestra vida debe estar llena de nuevas experiencias.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Estamos en un tiempo bastante bélico y no hay para qué traer eso a tu vida ahora mismo, podrías caer presa de la sorpresa y tener mucho para dar ahora, pero si no tienes consciencia de que el mundo se ha convertido en un lugar un tanto inhóspito no podrás surgir como quieres.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

El mundo no se rige por tus propias leyes, cuando de verdad tienes la certeza de que algo está pasando en tu camino, muchas cosas vienen a tu mente, si estás consciente de los estados que te manejan, entonces puedes comenzar a cambiar ciertas cosas en tu camino que te ayudarán.