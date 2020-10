El horóscopo de hoy sábado 3 de octubre de 2020 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy sábado en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Si te pierdes en este momento con las cosas que vives podrías lograr concretar algunas cosas que se consiguen solo cuando salimos de nuestra zona segura, es muy importante que logres poner en tu camino las cosas positivas que quieres vivir ahora en adelante querido Aries, no desistas.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro está caminando por sí solo el día de hoy, un avance bastante positivo a lo que venía trayendo en el camino porque el día de hoy se encontrará con alguien que tenía mucho significado para su pasado y eso le podría poner algunas cosas en el camino que le darán un mal día.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

No tienes que dejar que las personas piensen que eres alguien fácil de manejar porque en verdad no eres así, no tengas miedo a concebir tu vida como algo que te pueda ir ayudando a dejar todo mejor, lo que quieres es lo que obtienes en este mismo minuto, así que adelante.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Si no avanzas pronto no descubrirás nunca lo que el camino tiene preparado para ti, así que el día de hoy tienes que procurar que ese avance que buscas en tu vida sea real, sea concreto y te vaya estimulando mucho más para ir siempre por más en la vida, tienes que seguir avanzando.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Leo comienza a dejar salir de su mente los problemas que hace tiempo le vienen afectando por la falta de concentración que ha mostrado en las decisiones que ha tenido que tomar en su vida y eso podría presentar un nuevo mundo para él, así que hoy tienes que avanzar en todo.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Si Virgo quiere soltar un poco más las riendas de su propia vida puede encontrar en el camino mucha ayuda porque en este minuto tiene buenas personas a su alrededor que pueden ayudarle a ver el camino mucho mejor, así que no dudes de todo lo que vives ahora mismo..

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Los eventos recientes de tu vida no pueden ser medidos como meros accidentes, hay que tener muy claro que los pasos que vamos dando siempre nos sirven para lograr grandes cometidos más adelante, eso te puede servir siempre querido Libra, todo lo podrás lograr ahora mismo.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Un buen momento para tratar de poner atención en las cosas que más quiere, eso que hace tiempo estás buscando se podría materializar el día de hoy, así que no te desesperes porque todo llega en el momento preciso querido Escorpio, solo tienes que poner de tu parte las ganas.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Sagitario no comprende muy bien las razones que ha tenido una persona para salir de su vida, pero eso no es lo esencial ahora, lo importante es saber cómo estás tú con ello y cómo te sientes con lo que ha pasado, si estás bien en ese aspecto todo puede estar mucho mejor en todas partes de tu vida.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Capricornio tiene mucho miedo a la derrota el día de hoy, por eso va a intentar hacer ciertas cosas que no le corresponden y que se sienten un tanto forzadas, sobre todo porque tiene muchas armas para contrarrestar las cosas que han estado saliendo mal en el camino, así que no pierdas ahora.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Si vas caminando muy seguro por la vida en este momento de seguro es porque tienes mucha claridad de lo que quieres, sino, no estarías pensando en hacer algunas cosas que no te van a entregar lo mejor, lo que estás pensando ahora es lo que debes pensar siempre, sigue ahí.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Piscis se está concentrando mucho en lograr una meta el día de hoy, pero es muy probable que no logre llegar a puerto solo porque ha tenido algunos problemas para concentrarse en las emociones que tiene que poner al servicio de sus propios asuntos y problemas reales.