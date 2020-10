Cumpleaños, aniversarios, hitos históricos.... El nuevo sorteo de la ONCE, 'Mi día', premia cada jueves con miles de euros las fechas más especiales para una persona. Sólo hay que escoger una fecha (día, mes y año) dentro de un período que abarca desde la fecha del último sorteo hasta 100 años hacia atrás.

Por un euro la combinación optarás a miles de premios que están repartidos entre ocho categorías que premian tanto a la fecha completa como el día, o el mes o el año, así como al número de la suerte (asignado automática y aleatoriamente entre el 1 y el 11).

Si la fecha elegida y ninguno de los elementos que la componen resultan premiados pero el "número de la suerte" coincide con el número ganador, habrá una segunda oportunidad para participar en ‘Mi día’ o en otro producto de la ONCE, o bien canjearlo por 1 euro. Además, las últimas cuatro categorías tienen premios de importe fijo; y las cuatro primeras, premios cuya cuantía varía en cada sorteo. Uno de cada cinco boletos resulta premiado.

Cómo jugar a 'Mi Día'

'Mi día' consiste en un juego en el que hay que elegir una fecha de entre las 36.525 fechas comprendidas en un periodo de 100 años. El “período válido” de fechas para un sorteo es el constituido por la fecha del vigesimoprimer día posterior a dicho sorteo y las 36.524 fechas anteriores. Por ende, la combinación seleccionada debe estar formada por:

DÍA: Número comprendido entre el 1 y el 31, según el mes escogido para dicha combinación.

Número comprendido entre el 1 y el 31, según el mes escogido para dicha combinación. MES: Elige uno de los 12 meses de un año, entre enero y diciembre.

Elige uno de los 12 meses de un año, entre enero y diciembre. AÑO: Podrás elegir entre 100 años posibles según el periodo válido de fechas para el sorteo en el que participes.

Además, cada combinación llevará asignado automáticamente un "número de la suerte" comprendido entre el 1 y el 11.

Premios de 'Mi Día' de la ONCE

En el nuevo sorteo de la ONCE existen diferentes categorías de premios en función del número de aciertos de la combinación ganadora resultante del sorteo:

1ª categoría: se aciertan el DÍA, el MES y el AÑO de la fecha.

se aciertan el DÍA, el MES y el AÑO de la fecha. 2ª categoría: se aciertan el DÍA y el AÑO de la fecha.

se aciertan el DÍA y el AÑO de la fecha. 3ª categoría: se aciertan el MES y el AÑO de la fecha.

se aciertan el MES y el AÑO de la fecha. 4ª categoría: se aciertan el DÍA y el MES de la fecha.

se aciertan el DÍA y el MES de la fecha. 5ª categoría: se acierta solo el AÑO de la fecha.

se acierta solo el AÑO de la fecha. 6ª categoría: se acierta solo el DÍA de la fecha.

se acierta solo el DÍA de la fecha. 7ª categoría: se acierta solo el MES de la fecha.

se acierta solo el MES de la fecha. 8ª categoría: se acierta el "número de la suerte", sin haber sido agraciado con ningún premio de las categorías superiores.

Tipos de premios

El premio máximo de 'Mi día' no tiene una cuantía fija, por lo que, en función de la recaudación de cada sorteo y del número de acertantes de la combinación ganadora, así será el premio. No obstante, de forma adicional, el sorteo de la ONCE tiene cuatro categorías con premios fijos.

Premios variables

1ª categoría: DÍA, MES y AÑO.

DÍA, MES y AÑO. 2ª categoría: DÍA y AÑO.

DÍA y AÑO. 3ª categoría: MES y AÑO.

MES y AÑO. 4ª categoría: DÍA y MES.

Premios fijos