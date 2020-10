El horóscopo de hoy jueves 22 de octubre de 2020 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy jueves en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco.

Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Pasas por una época algo mala, pero no todo el machaque que te estás aplicando es necesario. Aprende a respirar un poco y a seguir adelante quitándole peso a esa mochila que llevas, Aries. Te lo mereces.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tienes que empezar a ser testarudo/a, pero para las cosas que te convienen, Tauro. Está muy bien insistir en aquello que te gusta, pero siempre y cuando vaya a aportarte cosas buenas. No seas tan impulsivo/a.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Si Géminis no quiere que dejes algo sin terminar siempre te lo hará saber. El día de hoy puede ser positivo para alcanzar aquellas cosas que quieres conseguir, aunque sea poniendo puntos y final. No te rindas.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Cáncer puede ser muy bueno para realizar muchas tareas, pero cuando está muy ofuscado puede parecer que los problemas de quien tiene al lado no importan para él/ella y eso siempre es muy molesto. Cambia un poco tu actitud porque sí, puede parecer soberbia.

Leo (23 julio al 22 agosto)

No intentes comprender todas las cosas que no entiendes, a veces las cosas se ven mucho mejor desde lejos. Es un muy buen día para que todo marche como quieres y que todo sea positivo para ti, pero si le pones actitud.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Eres uno de los signos más constantes, trabajadores y fieles. No dejes que tu seriedad te haga parecer un/a desapegad@ con tu pareja, puede estar esperando cosas de ti.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Libra, tienes que pensar en lo necesario; lo que quieres y lo que puedes conseguir. Lo demás es humo, apoya a quien te apoye también y muy atento a las nuevas oportunidades de trabajo. Hoy se te pueden abrir nuevos caminos.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Si logras darte cuenta de que todo avanza puedes lograr mostrar algo mejor, pero no todo saldrá al ritmo que quieres, no estás en este minuto mirando las cosas buenas, pero no puedes tampoco dejarte caer ahora mismo, es lo último que querrías que pasara ahora mismo, Escorpio.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Un buen camino siempre tiene algo de sacrificio, lo que puedes conseguir tiene de verdad una forma muy buena de salir adelante, pero cuando dudas de todo las cosas no van a marchar como quieres, estás pasando por algo bueno, aunque ahora te dé miedo.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Si estás saliendo con alguien nuevo, debes también poner de tu parte y no esperar que haga todo el trabajo, si bien no es necesario que pases al teléfono contestando sus mensajes, es importante que de vez en cuando le hagas sentir que estás presente.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

No todo está perdido Acuario, si estás prestando ayuda a alguien y esa persona no te ha mostrado ningún tipo de agradecimiento eso no significa nada, si puedes lograr que algo sea mucho mejor ahora, entonces no pierdas el tiempo. Si te hace sentir mal, dale puerta. Tu tiempo y tu esfuerzo también valen mucho, Acuario.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Piscis está pasando por un momento un tanto extraño, por eso tiene que prestar más atención al camino, no hay que desear cosas que no vienen al caso, solo con un buen plan puedes concretar mejores cosas. No seas impaciente ni tampoco confundas lo superfluo con lo que es mejor a largo plazo.