La noticia sobre el pedo que desencadenó un tiroteo con heridos se convirtió en viral hace unos años. Aquí tienes 20 datos sobre los pedos que probablemente no conozcas:

1) PANTALONES "ANTI-PEDOS"

La empresa Shreddies puso a la venta en 2013 una línea de ropa interior capaz de neutralizar los malos olores de las flatulencias. La marca británica volvió a revolucionar el mercado con unos pantalones de pijama y unos vaqueros capaces de filtrar y camuflar el olor de los pedos gracias al Zorflex, un material de carbón activado que ayuda a que la tela con la que está hecha la prenda pueda filtrar en 200 veces la fuerza de emisión media de gases. Es decir, absorbe y neutraliza los olores fuertes y, además, se reactiva cada vez que se lava la prenda en cuestión.

2) FRANKLIN Y SUS INVENTOS

El político, científico e inventor Benjamin Franklin, además de haber ideado el pararrayos, escribió una carta "A la Real Academia de los Pedos" para proponer a los investigadores que encontraran alguna forma de que dejara de ser incómodo tirarse ventosidades en público: "Descubrir alguna sustancia saludable y no desagradable, para mezclar con nuestros alimentos comunes, o salsas, que haga que las descargas naturales de ventosidades de nuestro cuerpo sea no sólo inofensiva, sino agradable".

3) DIEZ PEDOS AL DÍA POR PERSONA

Una persona adulta puede expulsar a través de sus pedos hasta 2 litros de gases. Por término medio, las personas se ventosean más de 10 veces al día, lo suficiente para llenar un globo de cumpleaños, y unas 3.000 veces al año.

4) A MÁS ALTURA, MÁS PEDOS

Los alicantinos tenemos suerte, ya que una persona sana a nivel del mar genera una media de 15,1 ventosidades al día. A 7.000 metros de altura, la cifra se dispara hasta 129,6 emisiones gaseosas.

5) CÓMO VENTOSEAR DURANTE LAS COMIDAS

El emperador Claudio promulgó un edicto, llamado Flatum crepitumque ventris in convivio mettendis, que estipulaba cómo debían los comensales expeler las ventosidades durante las comidas.

6) EL 99% DE LOS PEDOS NO HUELEN

La práctica totalidad de las ventosidades son inodoras. Dos ingenieros informáticos, Robert Clain y Miguel Salas, de la Universidad de Cornell, construyeron una máquina que mide precisamente el olor repugnante de un pedo.

7) TEMPERATURA DEL PEDO

Cuanto más caliente es un pedo, mayor es su velocidad de dispersión. O sea, más huele. Y es de suponer, por tanto, que si se suelta en un lugar caldeado, su efecto será más notable.

8) EL PRIMER PEDO DISNEY

Pumbaa, de El Rey León, es el primer personaje de una película Disney que se tira un pedo.

9) JAMES JOYCE, AMANTE DEL PEDO DE SU MUJER

El escritor James Joyce escribía cartas muy explícitas y subidas de tono a su amante y futura mujer, Nora. Lo que no es tan conocido es la inquietante obsesión que tenía con las flatulencias. Este fragmento está extraído de uno de sus manuscritos: "Creo que distinguiría un pedo de Nora en cualquier lugar. Incluso podría distinguirlo en una habitación llena de mujeres tirándose pedos. Es un sonido bastante femenino, no como el pedo fuerte y húmedo que imagino estilarán las mujeres gordas".

10) PEDOS QUE SALEN CAROS

Un hombre fue condenado a un mes de multa en Valencia por soltar una ventosidad durante una discusión con su pareja. Sin salir de la capital del Turia, dos vendederos ambulantes tuvieron que pagar 600 euros de multa por tirarse pedos delante de la policía.

11) RIESGO DE EXPLOSIÓN EN EL ESPACIO

Un estudio de 1969 resaltó el peligro de explosión que podría generar una acumulación de flatulencias generadas por astronautas dentro de un cohete espacial. Sin embargo, hasta el momento no se ha registrado ningún accidente por esta causa.

12) PEDOS DE ALTOS VUELOS

Las compañías aéreas utilizan filtros de carbón en el aire acondicionado, para absorber el olor de los cuescos, ya que viajar en avión produce más flatulencias. "La presión cae y el aire debe expandirse en un espacio mayor", explican los expertos. Las aerolíneas también buscan servir comida a bordo que contenga pocas fibras y muchos carbohidratos, una combinación que facilita la digestión.

13) HOMBRES, MUJERES Y PEDOS

Un estudio realizado en los años 90 muestra que los hombres no son más flatulentos que las mujeres (aunque sí parecen ser más públicos sobre la experiencia). La misma investigación también señala que los pedos de las mujeres tienen una mayor concentración de componentes sulfúricos, lo que hace que su olor sea más potente.

14) UN ALCOYANO EXPERTO EN CUESCOS

Enrique Cantos, ex inspector jefe de la Policía Nacional de Alcoy, publicó en 2008 un libro de 212 páginas titulado «La paz volátil (Conferencias sobre el pedo)» en el que describe y clasifica las variantes de las flatulencias humanas.

15) PEDOS QUE PREVIENEN ENFERMEDADES

Científicos de la Universidad de Exeter creen que con oler gases estomacales de vez en cuando se reduciría el riesgo de cáncer, ataques cardiacos, artritis y demencia al ayudar a preservar la mitocondria.

16) EL CHISTE SOBRE PEDOS MÁS ANTIGUO DE LA HUMANIDAD

Paul McDonald, profesor de la Universidad de Wolverhampton, etiquetó un "chiste" sumerio de 1900 antes de Cristo como el más antiguo sobre pedos. La cita no tiene mucha gracia, pero bueno, la traducción vendría a ser: "Algo que no debió ocurrir desde tiempos inmemoriales: una joven mujer no se debió haber tirado un pedo en el regazo de su marido".

17) LA PALABRA PEDO NACE EN 1632

Se acuñó como "ventosidad que se expele del vientre por el ano". Es considerada una palabra vulgar y se acepta como más políticamente correcto hablar de flatulencia.

18) PEDOS FÚNEBRES

Hay pedos que huelen a muerto, ¿verdad? Pues tres horas después de morir y antes del rigor mortis, el cuerpo humano continúa "peándose".

19) OLEDOR DE PEDOS, UN TRABAJO EN CHINA

Aunque te pueda parecer mentira, estos profesionales ganan hasta 50.000 dólares al año diagnosticando enfermedades digestivas a través del olor de los pedos de sus pacientes.

20) LOS PERROS ADORAN TUS PEDOS (Y ALGUNOS HUMANOS)

Tu mascota te quiere tanto que hasta tus pedos le encantan. También hay humanos que sienten excitación sexual por el sonido y el olor de las ventosidades humanas. Este fetiche se llama eproctofilia.