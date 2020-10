El horóscopo de hoy viernes 30 de octubre de 2020 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco.

Recuerda que los astros ofrecen solo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

La cabra podría cometer muchos errores, pero cuando no tienes cosas q ver, no podrías oponer resistencia a lo bueno, eso es algo que siempre da un poco de miedo porque tiene mucho para poder ser diferente, no tengas ninguna duda el día de hoy, Aries, lo que vives es tuyo.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Deberás ser muy valiente en este día porque hay algunos riesgos que podrías correr, cuando de verdad tienes algo necesario en tu camino puedes comenzar a ver algunas cosas que te van a dar el espacio necesario para que todo se vaya dando como quieres y cómo puedes obtener ahora.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Géminis va a pasar por un buen camino hoy, tienes una buena forma de ver la vida y todo lo que tienes para entregar será muy necesario, hay que estar muy seguro de las cosas que pasan, pero si no puedes ver todo ahora mismo tienes que caminar de una forma más segura hoy.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Lo estás pasando muy bien en este tiempo y si tienes la opción de hacer más cosas que te den mayor entretenimiento, el camino se vuelve muy bueno cuando decidimos que las cosas deben ser como siempre las hemos pensado y entendido, Cáncer, no lo dudes más.

Leo (23 julio al 22 agosto)

El león sí sabe muy bien hacer sentir mejor a otros, pero a veces deja ese poder para concentrarse en cosas que no le van a hacer sentir bien, así que de verdad tienes que prestar más atención, nada se va a poner feo antes de que todo pase mejor, no lo olvides nunca.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Virgo no tiene problemas para aceptar su propia realidad el día de hoy. Si te pones de parte de un buen amigo, asegúrate que sea algo que también te entregue cosas positivas porque de verdad vas a tener algo más en este momento que te va a ayudar a tener todo más claro ahora mismo.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

No tienes que concentrarte en cosas que no quieres ahora, pero si puedes pensar en algo las cosas pueden tener algo que ver con lo esencial ahora, lo que puedes optar en este momento son muchas cosas, pero no basta con solo ver parte del camino, tienes que ver la ruta completa.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Tener que decir ciertas cosas a veces duele un poco, sobre todo cuando es algo que sabes que va a ser duro para otra persona, por eso tienes que tener mayor claridad el día de hoy con lo que ves y lo que tienes, por todo lo que quieres podrías conseguir algunas cosas mejores en este mismo día.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Sagitario puede concentrarse de una buena forma el día de hoy, pero si no tienes conciencia real de que algunas cosas se logran cambiar y que todo lo que piensas puede tomar forma, es lo mejor ahora, así que no puedes esperar muchas cosas para dejar todo más claro que de costumbre.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Capricornio habla muy claro en este momento, hay cosas que el camino te enseñará que pueden no ser correctas, pero que de verdad deben tener una mayor relevancia el día de hoy, si pasas por un momento muy bueno vas a tener que saber dosificar las emociones y todo lo que vives ahora.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Acuario pasa por momentos muy difíciles ahora, lo que quieres tener ahora se podría comenzar a concretar cuando tienes de verdad la sensación de que todo avanza de una manera que no quieres, ese es el secreto en este momento Leo, el congeniar con todo lo que quieres.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Piscis puede pensar que algunas cosas no serán realmente necesarias, pero si vuelves a pensar que hay cosas que pueden estar mejores dispuestas con concentración y disciplina, todo va a ir surgiendo como piensas y como realmente siempre has querido hasta ahora, Piscis.